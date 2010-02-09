Trafik kazalarına 4300 kurban

T24- Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen yaklaşık 300 bin trafik kazasında 4300 kişi öldü, 200 bin kişi yaralandı.







138 bin 942 kaza sürücü, 12 bin 890’ı yaya, 628’i yolcu, 405’i araç, 500’ü yol kusuru nedeniyle meydana geldi. 2008’de 408 bin 272 kaza olmuştu. 4 bin 236 kişi ölmüş, 184 bin 468 kişi yaralanmıştı.Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki bilgilere göre, kazalarda toplam 980 milyon 209 bin 298 liralık maddi hasar meydana geldi.





Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan tarafların kendi aralarında tutanak düzenlemesine imkân tanıyan uygulama nedeniyle, 2009’da 745 bin 964 trafik kazasında taraflar kendi arasında tutanak düzenleyerek anlaştı. 2009’da meydana gelen kazalarda maddi hasar 980 milyon 298 TL olarak hesaplanırken, bu rakam 2008’de 935 milyon 719 bin 17 TL olarak gerçekleşmişti.





Polis sorumluluk bölgesindeki kazaların 28 bin 931’i yandan çarpma ve çarpışma, 16 bin 875’i yayaya çarpma, 13 bin 843’ü yoldan çıkma, 11 bin 503’ü devrilme, 10 bin 59’u arkadan çarpma sonucu meydana gelirken, sabit cisme çarpma sonucu 9842, karşılıklı çarpışma sonucu 6426, duran araca çarpma sonucu 3524 trafik kazası oldu.





58 tren kazalara karıştı



Kazalara karışan araçlarda ilk sırayı 75 bin 625 ile otomobil alırken, 22 bin 132 kamyonet, 17 bin 13 motosiklet, 8073 kamyon, 6659 minibüs, 4797 otobüs kaza yaptı. 2881 çekici, 2582 bisiklet, 1101 arazi taşıtı, 1059 traktör, 276 ambulans, 180 iş makinesi, 107 at arabası, 58 tren ve 48 tramvay kazaya karıştı.





Sürücü hatasından kaynaklanan ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarından 18 bin 747’i sürücülerin araçlarının hızını yük ve teknik özelliklerine uydurmamaları, 14 bin 809’u araçlarının hızını kavşak ve virajlara girerken azaltmamaları, 13 bin 343’ü kavşaklarda geçiş önceliğine uymamaları, 11 bin 803’ü de doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmaları sonucu gerçekleşti.



'Arkadan çarpma' birinci





Trafik kazalarına neden olan diğer sürücü kusurlarının dağılımı şöyle:

Arkadan çarpma: 8852,

Trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak: 4313

Şeride tecavüz etme: 4054

Manevraları düzenleyen genel şartlara uymama: 3737

Kırmızı ışık veya görevli memurun dur işaretinde geçme: 2565

Aşırı hızlı araç kullanma: 2031Alkollü olarak araç kullanma: 1610





En çok kaza İstanbul'da oluyor



Trafik kazalarında ilk sırayı alan İstanbul’da geçen yıl 10 bin 870’i ölümlü ve yaralanmalı, 39 bin 387’si maddi hasarlı olmak üzere 50 bin 257 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 241 kişi öldü,16 bin 610 kişi yaralandı. İkinci sıradaki Ankara’da 35 bin 731 kazada 174 kişi öldü, 13 bin 955 kişi yaralandı. Üçüncü sıradaki Konya’da 134, Antalya’da 125 kişi kazalarda hayatını kaybetti. En az kazanın olduğu Ardahan ve Hakkâri’deki kazalarda ölen olmadı.





8 milyon lira trafik cezası kesildi



2009’da trafik polislerinin Türkiye genelinde yaptıkları denetimlerde 22 bin 168 yaya, 4 milyon 561 bin 722 sürücüye ve 3 milyon 499 bin 267 araç plakasına toplam 8 milyon 83 bin 267 adet trafik cezası tanzim edildi. Sürücü ve yayalara bir yıl içinde 14 milyon 732 bin 644’ü peşin, 951 milyon 657 bin 167’si ihbarlı olmak üzere toplam 966 milyon 389 bin 811 TL’lik ceza kesildi. 2008’de ise trafik polislerinin Türkiye genelinde yaptıkları denetimlerde 17 bin 807 yaya, 5 milyon 36 bin 166 sürücü ve 3 milyon 9 bin 497 araç plakasına toplam 8 milyon 63 bin 470 adet trafik cezası tanzim edildi. 2009’da alkollü araç kullanan 109 bin 192, 100 ceza puanını dolduran 14 bin 137, 5 kez hız limitini aşan 812, sağlık şartları değişen 137, Karayolları Trafik Kanunu gereği hüküm giyen 56 sürücü ile hakkında mahkeme kararı bulunan 1171 sürücünün ehliyeti alındı.