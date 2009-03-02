Trafik kazaları şeker habercisi olabilir

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, trafik kazalarının çoğunda şeker hastalığından şüphelendiklerini söyledi. İzmir'de düzenlenen 7. Halk Sağlığı Kongresi'nde konuşan Yılmaz, "Bir şeker hastası şoförse, pilotsa, kaptansa, yaptığı kazalar genellikle büyük oluyor" dedi.



Biz endokrinologlar, genel anlamda trafik kazası yapanların büyük bir kısmının kan şekeri olup olmadığını sorgularız ve tetkik yapılmasını öneririz. Hepsinde değil ama bazılarında önemli bir katkısı olduğunu düşünürüz." ifadesini kullandı.



Diyabetik bir kişi, bunu saklayarak şoförlük yapmayı sürdürüyorsa bunun toplumsal katliam yapıyor anlamına geldiğini kaydeden Rektör Yılmaz, bunun cinayet olduğunu savundu. Prof. Dr. Yılmaz, bu konuda kanuni bir düzenleme yapılıp yapılmaması hakkında ise, "Bu bir suçlama değil ama şeker hastalığı ve kan şekerindeki ayarsızlıkları, toplu taşıma araçlarının şoförleri için çok önemli." şeklinde konuştu.



Kişi farkına varmasa da kan şekerinin düşebileceğini vurgulayan Candeğer Yılmaz, "Uyuklama da bundan kaynaklanır. Özellikle şişmanların, kan düşüklüğü konusunda daha iyi kontrol edilmesi gerekir. Sürücülerin sağlık kontrolleri var, şoför dernekleri yaptırıyor. Kontrollerine zamanında gitmeyenler için söyledim bunu." dedi. Ağır yemeklerden sonra genellikle rehavet bastığını ve uyku geldiğini hatırlatan Yılmaz, diyabetiklerde bunun daha belirgin olduğunu söyledi.

