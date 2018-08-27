Trafik kazaları mobese kameralarına takıldı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da kimi zaman sürücülerden, kimi zaman da yayalardan kaynaklanan trafik kazaları, Mobese kameralarına yansıdı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla kimi zaman araç sürücülerinin, kimi zaman da yayaların dikkatsizliğinden kaynaklanan kazaların Mobese görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, kazaların çoğununun otomobil sürücülerinin trafik kurallarını ihlali nedeniyle meydana gelmesi dikkat çekti. En çok kazanın yaşandığı yerlerden biri olan Manisa Devlet Hastanesi kavşağında Turgutlu yönünden gelen 2 motosikletin, Manisa Tren Garı istikametinden kırmızı ışıkta geçerek hızla gelen başka bir motosiklete çarpması Mobese\'ye yansıdı. Bir başka kaza ise, Manisa 19 Mayıs Stadyumu\'nun önünde yaşandı. Aşırı hız nedeniyle sürüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, önce kaldırımdaki ağaca ve ardından da yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. O anları da Mobese kameraları kaydetti.

Mobese kameralarının kaydettiği görüntülerde, otomobil sürücülerinden kaynaklanan kazalar kadar bilinçsiz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların sebep olduğu kazalar da yer aldı. Şehzadeler ilçesindeki Merkez kavşağında, Tarihi Sultan Camii istikametine dönen otomobil, aniden yola atlayarak, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, trafik kurallarına her yayanın ve sürücünün uyması gerektiğini ve bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, \"Herkes trafik kurallarını kendine göre yorumluyor. Birçok araç sürücüsü ve yaya \'Ben bunu yaparım\' diyerek trafikte kendine ait özel bir hakkı olduğunu zannediyor. Ancak trafik kuralları herkes için geçerli ve sabittir. Trafik kurallarında bilinçli bir toplum olduğumuz sürece Mobese kameralarımıza bu tür kaza görüntülerinin takılmayacağını zannediyoruz\" diye konuştu.



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