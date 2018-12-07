Trafik kazaları Meclis gündeminde; CHP'li Şeker'den Soylu'ya: 'Sarı yelek' uygulamasını zorunlu olacak mı?

CHP Milletvekili Dr. Ali Şeker, Türkiye’de yaşanan trafik kazalarındaki artışı gündeme getirerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesi verdi. Şeker, “Sarı Yelek” uygulamasının Fransa ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de zorunlu olup olmayacağını sordu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 2017 yılında ülkemiz karayolu ağında 1 milyon 202 bin 716 trafik kazasının meydana geldiğini, 182 bin 669 ölümlü/yaralanmalı trafik kazasında 7427 yurttaşımızın hayatını kaybettiğini, 300 bin 383 yurttaşımızın da yaralandığını söyleyen Ali Şeker, “Yaşanan can kayıplarımızın yanında, 1 milyon 20 bin 47 maddi hasarlı trafik kazası hem ülke ekonomisi hem de kazaya karışan yurttaşlar açısından ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Trafik kazalarının yaşanmaması, hem ölümlerin hem de maddi hasarların meydana gelmemesi için birçok alanda çalışmalar yürütüldüğü ve daha da fazlasının yapılması gerektiği açıktır” dedi.

Şeker, araç muayenelerinin belirli periyodlarla yapılması, bunun sıkı kontrol altına alınması, karayoluna çıkan tüm araçlarda acil yardım ekipmanlarının olması, kazanın diğer araçlar tarafından görülmesini ve önlem alınmasını sağlayacak reflektör ve benzeri araçların bulundurulması gibi önlemler olduğunu ifade ederek, bu önlemlerin yetersiz kaldığının anlaşıldığını söyledi.

Karayollarında arızalan ya da kazaya maruz kalan araçtan inerek, karayollarına, otoyollara çıkan koyu renk giysili sürücü ve yolcuların özellikle karanlıkta, aydınlatmanın yetersiz olduğu yollarda diğer sürücüler tarafından görülemediğini ve ikinci bir kazaya maruz kalarak yaralandığını, sakat kaldığını, hatta hayatını kaybettiğini hatırlatan Şeker, Avrupa’nın birçok ülkesinde araçlarda zorunlu olarak bulundurulan Sarı Yelek uygulamasının Türkiye’de uygulanıp uygulanmayacağını sordu.

Şeker, yazılı soru önergesinde, “Araçlarda bulundurulması zorunlu olması gereken ekipmanlardan biri de üzerindeki reflektörlü kumaş ve malzeme sayesinde gece veya gündüz dikkat çekerek diğer araçların ve insanların kazayı görmesini ve önlem almasını sağlayacak olan ve kamuoyunda 'Sarı Yelek' olarak bilinen açık renkli reflektörlü yeleklerdir. Fransa’da yapılan akaryakıt zamlarını protesto eden yüzbinlerce insanın eylemleri hakkında devletimizin resmi yayın kuruluşu olan TRT’de yayınlanan haber programlarında ‘Demokratik protesto haklarını kullanan Fransızlar araçlarında zorunlu olarak bulundurdukları sarı yeleklerle meydanlara koştular. Fransız güvenlik güçleri demokratik protesto hakkını orantısız güç kullanarak, şiddet uygulayarak dağıttı’ şeklinde verdiği haberlerden de anladığımız gibi Fransa ve birçok Avrupa ülkesinde Reflektörlü Sarı Yelek araçlarda bulundurulması zorunlu ekipmanlardan biridir” ifadelerini kullanırken, İçişleri Bakanı Soylu’ya yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

>> Karayoluna çıkan taşıtlarda bulundurulması zorunlu olan ekipmanlar nelerdir?

>> Bu ekipmanların denetimi hangi kontrol mekanizmalarıyla sağlanmaktadır?

>> Karayoluna çıkan motorlu taşıtlarda, Fransa’da demokratik protesto hakkını kullanan Fransızlar’ın bu haklarını kullanırken giyindikleri “Reflektörlü Sarı Yelek” veya benzeri bir ekipmanı (mavi yelek, kırmızı yelek, turuncu yelek v.b.) ülkemizde de zorunlu ekipmanlar listesine ilave etmeyi düşünüyor musunuz?