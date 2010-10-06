Trafik kazaları hayatını mahvetti

T24- 11 yıl önce 5 yaşındaki kızı Cansu’yu trafik canavarına kurban verdi. Geçtiğimiz yıl tek oğlu Atıl yaptığı kazada 5 kişinin ölümüne neden oldu. Cezaevine giren oğlunun üzüntüsünü yaşarken üç öğrencisi okul çıkışı tramvay altında kalarak can verdi. Sami Hoca dün tramvay kazasında sorumlu olduğu gerekçesiyle görevinden alındı.



Sami ve Necmiye Yavuz çifti 30 yıllık eğitimci. Sami Yavuz uzun yıllardır Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesi’nin Müdür Başyardımcılığı görevini yürütüyor. Eşi Necmiye Yavuz ise Kocasinan ilköğretim Okulu’nda matematik öğretmeni. Hayatlarını gençleri eğitmeye adamış Yavuz Ailesi’nin hayatı, trafik kazalarının getirdiği dramlarla dolu. Çocuklarını, öğrencilerini trafik canavarına kurban veren Sami Hoca, şimdi gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle çok sevdiği öğretmenlik mesleğinden de kopmak zorunda.



Minik Cansu otomobil altında kaldı

Bahçelievler Kocasinan’da yaşayan Yavuz Ailesi’nin trafik canavarı ile ilk tanışması 11 yıl önce gerçekleşti. Evlerinin neşesi 5 yaşındaki minik kızları Cansu, evlerinin kapısının önünde oynarken birden yola fırladı. O sırada sokaktan hızla geçmekte olan bir otomobilin sürücüsü küçük kızı gördü, frene bastı, ancak Cansu’ya çarpmasına engel olamadı. Minik Cansu otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı olayla yıkılan Yavuz Ailesi kendilerini geriye kalan tek oğullarına ve hiçbir zaman çocuklarından ayırmadıkları öğrencilerine trafik kurallarına uymayı öğretmeye adadı.



Oğulları kazada 5 can aldı

Bu feci kazanın ardından 10 yıl geçti. Sami Yavuz görevli olduğu liseden derece ile mezun olan oğlu Atıl Arda Yavuz’a yıllarca biriktirdiği parasıyla bir otomobil aldı. 22 yaşındaki Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Bölümü son sınıf öğrencisi Atıl babasının bu jestine karşılık kurallara uyacağına dair söz verdi. Ancak bu defa hata yapma sırası ailnenin biricik çocuğu Atıl’daydı.





Geçtiğimiz Kurban Bayramı hasta ziyareti için Bursa’ya giden Sami ve Necmiye Yavuz çifti İstanbul’a doğru yola çıkarken, üniversite öğrenicsi oğulları arkadaşları ile birlikte Kuşadası’na gitmeye karar verdi. Tatil için 4 arkadaşı ile birlikte Bursa’dan yola çıkan Yavuz, yağışlı havada süratle viraja girince otomobilinin hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan Yavuz, 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de ağır yaralannmasına neden oldu. Kazada hayatını haybeden Semra Çetin (47), Resmiye Yurteri (64), Ebru Candaş (21), Hikmet Dikici (43) ve Cevriye Tokpınar’ın (51) aileleri Yavuz’dan şikayetçi oldu. Kazada kusurlu bulunan Atıl tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu kazaya en çok üzülen ise ilk çocuğunu trafik canavarına kurban verdikten sonra ikinci çocuğu da cezaevine konulan Sami Yavuz oldu.





Kazada hayatını kaybedenlerin aileleri buldu. Mektuplar yazdı, özürler diledi. Ancak elinden bir şey gelmiyordu. Kendisini öğrencilerinin eğitimine adadı. Geç saatlere kadar okulda çalışıyor, öğrencilerinin iyi yetişmesi için ter döküyordu. Henüz cezaevine giren oğlu Atıl’ın şokunu atlatmamıştı ki Sami Hoca’yı derinden etkileyen tramvay kazası meydana geldi.



Görevden alındı

3 öğrencisinin öldüğü kaza Sami Yavuz’un hayatındaki son dram oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin çıkış saatinde yeterince önlem almadıklarını düşündüğü 3 idareci ve o gün nöbetçi olan bir öğretmen hakkında soruşturma başlattı. O soruşturma dün tamamlandı. Sami Yavuz diğer öğretmen arkadaşları ile birlikte görevden alındı.



Sami Yavuz okulun en sevilen hocasıydı...

Kızı Cansu ve oğlu Atıl’ı trafik kazaları nedeniyle artık kucaklayamayan Sami Hoca’nın en önemli hedefi öğrencilerine trafik kurallarına uyma duyarlılığını aşılamaktı ama şanssızlık onun peşini bırakmadı.



Ne valilİk, ne belediye tek sorumlu öğretmenler!

İdarecisi olduğu Kemal Hasoğlu Lisesi öğrencisi 3 arkadaş, 11 Mart akşamı okul çıkış saatinde karşı caddeye geçmek isterken feci kazada can verdi. Kırmızı ışığı beklemeyerek caddeden kendilerini atmaya çalışan hazırlık sınıfı öğrencileri Buket Bulut, İrem Dinçsoy ve Denis Tekin orta şeritten geçen tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazada tüm sorumluluk öğretmenlere yıkıldı.



