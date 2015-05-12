Türkiye'nin trafik kazaları faturası, 28 AB ülkesine denk!

Trafik kazalarının Türkiye’ye yıllık maliyeti 20 milyar TL’yi buluyor. 28 AB ülkesinin toplam trafik kazası maliyeti ise, 9 milyar euro, yani 27 milyar TL olarak hesaplandı.

Milliyet gazetesinden Eylem Türk'ün haberine göre, Intertrafficİstanbul Fuarı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “28 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin toplam trafik kazası maliyeti ise 9 milyar euro, yani 27 milyar TL. Bu rakam Türkiye’de tek başına 20 milyar TL’ye ulaşmış durumda” dedi.

Son 10 yılda 28 AB ülkesi baz alındığında meydana gelen kaza sayısının 1 milyon 77 bin olarak kayda geçtiğini, Türkiye’de ise bu rakamın 1 milyon 296 bin 636’ya ulaştığını ifade eden Ilıcalı, “Türkiye’de gerçekleşen ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında son 5 yılda yüzde 45, son 10 yılda ise yüzde 110 artış gerçekleşti” dedi.

Uygulanan trafik cezalarının 1 milyon 282 bin 745 TL’sini aşırı hızın oluşturduğunu ifade eden Ilıcalı, “Bunu sırasıyla emniyet kemerinin kullanılmaması, direksiyondayken cep telefonu ile görüşme ve Alkol kullanımı izliyor” diye konuştu.



İstanbul'da trafik sıkışıklığının bir yıllık maliyeti 6 milyar TL



Sadece İstanbul’da trafik sıkışıklığının bir yıllık maliyetinin 6 milyar TL olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şu bilgileri verdi: “Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda, toplu taşıma bu metropollerde çok gelişmiş olduğundan dolayı trafik sıkışıklığı neredeyse ortadan kaldırılmış. Örneğin, İstanbul’da yıllık 6 milyar TL’yi bulan trafik sıkışıklığı maliyeti, Berlin’de 390 milyon euro, Londra’da 900 milyon sterling, Paris’te 1 milyar 400 milyon euro, Barselona’da ise 2.5 milyar euro.”



İstanbullulara göre en büyük sorun trafik

Ilıcalı, Bahçeşehir Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği’nin 2014 yılında yaptığı, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı “İstanbul Ulaşım-Trafik Anketi” sonuçlarına göre, İstanbulluların şehrin en büyük sorunu olarak trafiği gördüğünü kaydetti. Ilıcalı, teknolojideki gelişmelerin trafik sorunun çözümünde kullanılması gerektiğini anlattı.

Ilıcalı, siyasi partilerin bu soruna ilişkin çözümlerini parti programlarına koyması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Asgari ücret, işsizlik, emeklilerin sorunları tartışılsın ama trafik de en az bunlar kadar önemli. İstanbul’da 1 yıllık trafik sıkışıklığının bedeli 1 köprü için harcanan paraya bedel. 36 yıldır bu konuyla ilgilenen biri olarak trafik konusunun gündeme gelmemesinden üzüntü duyuyorum. Belediyelerin bu sorunu çözmesi için ellerini güçlendirecek yasal düzenlemeler mutlaka Meclis’te gündeme getirilmeli.



Intertraffic İstanbul Fuarı, 27-29 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Bu yıl 8’inci kez kapılarını açacak olan fuarda, akıllı trafik teknolojileri, akıllı ulaşım yönetimi ve akıllı yollar ve akıllı trafik yönetimi oluşturmaya yönelik son uygulamalar tanıtılacak. 84 ülkeden 250 firmanın katılacağı fuarı 10 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.