-TRAFİK KAZALARI 17.00- 18.00 ARASINDA YOĞUNLAŞIYOR ANKARA (A.A) - 16.05.2011 - ''Trafik Kaza İstatistikleri'' raporuna göre, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları en çok temmuz ayında, cumartesi günleri ve günün 17.00 ile 18.00 saatleri arasında meydana geliyor. AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu'nun ortaklaşa hazırladığı ''Trafik Kaza İstatistikleri'' raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2009 yılında 14 milyon 316 bin 700 taşıt trafikte seyretti. Bu araçlardan 146 bin 964 bini kazaya karıştı. Kayıtlara ''ölümlü ve yaralanmalı'' olarak geçen 111 bin 121 kazada toplam 4 bin 324 kişi hayatını kaybetti ve 201 bin 380 kişi de yaralandı. Bu kazaların 76 bin 429'u yerleşim yerinde 34 bin 692'si de yerleşim alanı dışında meydana geldi. Yerleşim yeri dışındaki kazalarda hayatını kaybeden 2 bin 775 kişi, kazalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 64,2'sini oluşturdu. Kazaları meydana geldiği zamana göre sınflandıran uzmanlar, en fazla kazanın temmuz ayında yaşandığını tespit etti. 20 milyon 406 bin 739 sürücü belgeli kişinin olduğu 2009 yılının temmuz ayında, 9 bin 746 trafik kazası yaşandı. Bu aydaki kazalarda 255 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 530 kişi de yaralandı. 9 bin 263 kaza sayısıyla ağustos en çok kazanın yaşandığı ikinci ay olurken, en az kazanın yaşandığı ay ise 5 bin 393 kazayla şubat oldu. Aylara göre, polisin sorumluluk alanında yaşanan trafik kazaları ve sonuçlarına ilişkin tablo şöyle: Ay Toplam Kaza Ölümlü Kaza Yaralanmalı Kaza Ölü Sayısı Yaralı Sayısı Toplam 91 729 2323 89 406 2993 161 719 Ocak 5613 140 5473 185 9533 Şubat 5393 145 5248 176 9415 Mart 6584 166 6418 208 11266 Nisan 7022 172 6850 227 11736 Mayıs 8249 182 8067 226 14048 Haziran 8881 210 8671 273 15645 Temmuz 9746 255 9491 345 18530 Ağustos 9263 240 9023 319 16937 Eylül 8646 249 8397 310 16179 Ekim 8512 214 8298 275 14585 Kasım 7071 181 6890 233 12449 Aralık 6749 169 6580 216 11396 -EN ÇOK KAZA CUMARTESİ GÜNLERİ YAŞANDI Emniyet ve jandarma ekiplerinin kayıtlarına göre ölümlü ve yaralanmalı kazalar en çok cumartesi günü meydana geldi. Cumartesi günleri yaşanan 13 bin 680 kazanın 365'inde can kaybı yaşandı. Cumartesi günlerindeki kazalarda 471 kişi yaşamını kaybederken 25 bin 149 kişi yaralandı. ''Haftanın günlerine göre trafik kazası ve sonucu''na ilişkin raporda ise cuma günleri 13 bin 616, pazar günleri 13 bin 115, pazartesi ise 13 bin 66 kaza yaşandığı tespit edildi. En az kaza meydana gelen gün ise çarşamba. Haftanın günlerine göre, polisin sorumluluk bölgesinde yaşanan trafik kazaları ve sonuçlarına ilişkin tablo şöyle: Gün Toplam Kaza Ölümlü Kaza Yaralanmalı Kaza Ölü Sayısı Yaralı Sayısı Toplam 91 729 2323 89406 2993 161719 Pazartesi 13066 352 12714 440 22644 Salı 12631 304 12327 395 21379 Çarşamba 12580 311 12269 392 21010 Perşembe 13041 335 12706 419 22200 Cuma 13616 305 13311 383 23303 Cumartesi 13680 365 13315 471 25149 Pazar 13115 351 12764 493 26034 -17.00 İLE 18.00 SAATLERİ ARASINDA TRAFİĞE ÇIKMAYIN- Kazaların en az görüldüğü zaman diliminin 00.00 ile 05.59 saatleri arasında olduğu belirtilen rapora göre, söz konusu zaman diliminde toplam 9 bin 443 kaza yaşandı ve kazalarda 572 kişi hayatını kaybetti. Verilere göre, karayollarında en çok can kaybının yaşandığı zaman dilimi saat 12.00 ile 17.59 arası. Bu zaman diliminde meydana gelen 34 bin 154 kazada 899 kişi hayatını kaybetti ve 57 bin 501 kişi yaralandı. Kazaların en yoğun yaşandığı saat tespitinde dikkat çekici veriler ortaya çıktı. Salı, çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günleri trafik kazalarının saat 17.00 ile 17.59 arasında yoğunlaştığı belirlendi. Trafik Kaza İstatistikleri raporuna göre, ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaklaşık yüzde 60'ı gündüz, yüzde 30'u da gece meydana geldi.