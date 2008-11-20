Trafik kâbusu bugün de var

İstanbul'da gece boyu aralıklarla etkili olan yağış kazaları da beraberinde getirdi. Cevizlibağ, Haramidere, Haliç Köprüsü ve TEM otoyolundaki kazalarda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Bu sabah saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar mevkii Mahmutbey viyadüğü girişinde meydana gelen kazada, Serhat Özgen, kullandığı 34 LDH 29 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek TEM otoyolunun kenarındaki yeşil alana çıktı.



Takla atarak sürüklenen otomobilde bulunan sürücü Özgen ve arkadaşı Hamza Genç ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Özgen hayatını kaybederken, Genç hafif şekilde yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalesi yapılan Genç'in kaza nedeniyle şok geçirdiği görüldü. Arkadaşının cesedine bakarak konuşmaya çalışan Genç'i polisler sakinleştirdi.



Kaza sonrası çevreye saçılan boş fişek kovanları dikkat çekti. Fişek kovanları incelenmek üzere ekiplerce toplandı. Kazada hayatını kaybeden Özgen'in kaza sırasında kafasının koptuğu görüldü.



Polisler yaralıyı elinden kaçırdı



Polisler tarafından ilk ifadesi alınan yaralı Genç, yol kenarına oturarak beklemeye başladı. Bir müddet polis gözetiminde olay yerinde bekletilen Genç'in, daha sonra olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde kaçan yaralıyı aradı ancak Genç bulunamadı.



TEM'de trafik felç oldu



Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Edirne İstikametinde Mahmutbey viyadüğüne kadar trafik tek şeritten sağlandığından otoyolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Bu esnada diğer istikametten geçerken kazayı seyreden sürücüler nedeniyle de trafik oluştu.



