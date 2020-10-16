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Trafik ışıklarında cam silen çocuk kamyon altında kalarak hayatını kaybetti

16 Ekim 2020 16:30

Bağcılar'da trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

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