Trafik düğümüne denizden çözüm

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, köprü çalışmaları nedeniyle artan trafiğin önüne geçebilmek alternatif yollar peşinde. Alınan karara göre, Pazaretesi gününden itibaren Kabataş'tan Küçüksu ve Beykoz seferleri başlatılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ, İstanbul'un, köprü çalışmaları nedeniyle yoğunlaşan trafiğine çözüm için 9 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Kabataş'tan Küçüksu ve Beykoz seferleri başlatacak.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yoğunlaşan köprü trafiğine alternatif olması amacıyla denizden çözümler sunulmaya devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 9 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Kabataş'tan, Küçüksu ve Beykoz seferlerinin başlatılacağı bildirilen açıklamada, hafta içi her gün, sabah ve akşam saatlerinde yapılacak seferlerin, İstanbullular için boğaz geçişinde yeni bir alternatif oluşturacağı kaydedildi.

Açıklamada, Boğaz seferleriyle entegre edilerek düzenlenecek seferlerin, 9 Temmuz–16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği ve talebe bağlı olarak tarifeli hale getirileceği bildirildi.