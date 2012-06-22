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Yaşam

Trafik çilesine 100 otobüsle destek

Kadir Topbaş, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki tadilat nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için bugün 100 otobüsün devreye sokulacağını açıkladı

22 Haziran 2012 11:45

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, köprü talilatları nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunu aşmak için 100 otobüsün hizmete başlayacağını söyledi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Sultan Mehmet ve Haliç köprülerindeki tadilat nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için bugün 100 otobüsün devreye sokulacağını açıkladı.

Topbaş, Brezilya'daki ''Rio 20 Belediye Başkanları Zirvesi ve BM Sürdürülebilir Konferansı''nın ardından yurda döndü.

Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Topbaş, köprülerdeki bakım çalışmalarına değindi.

'İstanbulluların bu konuda hassasiyet göstereklerine inandığını' söyleyen Topbaş, yaşanan trafik yoğunluğunun çözümü toplu taşımada alınacak önlemleri şöyle anlattı:

''Cuma günü 100 otobüsü daha devreye sokacağız. Önümüze koyduğumuz bir hedef var 3 bin civarında, hem halk otobüsleri dahil olmak üzere İETT'nin otobüsleri ve Otobüs AŞ'nin otobüs sayısını artırması ve otobüsteki artık o sıkışıklığın gerilerde kalmasını arzu etmekteyiz."

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