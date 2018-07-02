Trafik cezasını 44 yıl sonra ödedi: Makbuzu 40 yıldan fazladır taşıyorum, hep ödemek istemiştim!

ABD'de bir kişi, 44 yıl önce aldığı trafik cezasını 'vicdan azabı çektiği' gerekçesiyle geçen hafta ödedi.

Pensilvanya eyaletinde Minersville'deki polis departmanına geçen hafta içinde 5 dolar ve bir not bulunan zarf gönderildi.

Polis şefi Michael Combs, WNEP-TV'ye yaptığı açıklamada, zarfın içindeki notta, "Bu ceza makbuzunu 40 yıldan fazladır taşıyorum. Hep ödemek istemiştim. İletişim bilgilerimi vermediğim için özür dilerim. Saygılarımla, Dave" yazdığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Pensilvanya'nın doğusunda 1974 yılında kesilen park cezasının 2 dolar olduğu, 44 yıl sonra cezayı ödeyen kişinin faizi de ekleyerek polise 5 dolar gönderdiği belirtildi.

Combs, ceza kesilen aracın Ohio plakalı olduğunu ve 44 yıl önce polisin eyaletler arası takip sisteminin bulunmadığını kaydetti.

Cezanın bugünkü karşılığının 20 dolar ettiği ifade edildi.