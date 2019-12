-TRAFİK CANAVARININ "2 GÜNLÜK TATİLİ" ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Türkiye'de sokağa çıkma yasağının olduğu tarihlerde bile trafik kazalarında can kaybının yaşandığını belirten emniyet yetkilileri, son 3 yıl 4 aylık dönemde sadece 7 Şubat ve 4 Nisan 2011 tarihlerinde ölümlü trafik kazasının yaşanmadığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tespitlerine göre, bölünmüş yolların artması ve trafik kontrollerinde teknolojik cihazların kullanılması karayollarında kazaların ve can kayıplarının azalmasını sağladı. 2009 yılında kayıtlara ''ölümlü'' olarak geçen 3 bin 406 kazada 4 bin 324 kişi hayatını kaybederken, 2010 yılında araç sayılarının artmasına rağmen ölümlü kaza sayısı 3 bin 215 oldu. Geçen yıl kazalarda 4 bin 45 kişi hayatını kaybetti. 2009 ile 2010 yıllarını ''ölümlü kaza sayısı'' bakımından karşılaştıran yetkililer yüzde 5,6, kazalarda ölenlerin sayısında ise yüzde 6,5 oranında azalma yaşandığını ifade etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2010 yılının ilk üç ayı ile 2011 yılının ilk çeyreğine ilişkin yaptığı karşılaştırmada da veriler, ölümlü kazaların sayısında azalma olduğunu ortaya koydu. Bu yılın ilk çeyreğinde ölümlü ya da yaralamalı kaza sayısının 23 bin 716 olduğunu belirten yetkililer, bu kazaların 487'sinde can kaybı yaşandığını ve ölümlü kaza sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 oranında azaldığını kaydetti. Geçen yılın ilk üç ayında 666 kişi trafik kazasında hayatını kaybederken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 603 oldu. -AŞIRI SÜRAT KAZALARDA İLK ETKEN- Karayollarında kameralı sistemlerle yapılan denetimlerin sürücülerin hız limitlerine uyma oranını artırmasına rağmen, bu yılın ilk üç ayında meydana gelen kazaların nedenleri arasında ''aşırı sürat'' yine ilk sırada yer aldı. Yüzde 34,1 oranındaki ''Hızı gerekli şartlara uydurmamak'' kusurunu yüzde 15,8 ile ''kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak'', yüzde 14,2 ile ''dönüş kurallarına uymamak'' izledi. 2011 yılının ilk çeyreğindeki kazaların yüzde 27,5'i ''yandan çarpma veya çarpışma'', Söz konusu dönemdeki kazaların yüzde 89,1'i sürücülerden, yüzde 10,3'ü yayalardan diğerleri de yolcu, araç ve yoldan kaynaklandığı tespit edildi. -KARAYOLLARINDA ''ÖLÜMÜN'' OLMADIĞI 2 GÜN- Türkiye'de yılda ortalama 4 bin kişinin hayatını trafik kazalarında kaybettiğine dikkati çeken yetkililer, Türkiye'de sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile ölümlü kazaların yaşandığını ifade etti. Emniyet yetkilileri, kazalara ilişkin yaptıkları incelemelerde bugüne kadar pek yaşanmayan bir durumun 2011 yılında ortaya çıktığını belirterek, son 3 yıl 4 ayda sadece 7 Şubat ve 4 Nisan 2011 tarihlerinde ölümlü trafik kazası meydana gelmediğini söyledi.