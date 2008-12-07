Trafik canavarına dikkat!

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde yollar yine kan gölüne döndü. 9 günlük tatili memleketlerinde değerlendirmek isteyenlerin yollara düştüğü dün, yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazalarında 11 kişi hayatını kaybetti 62 kişi de yaralandı.





Tatil gününün ilk saatlerinde Ankara'da yaşanan zincirleme kaza, sürücülerin yollarda ne kadar dikkatsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Konya Yolu, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 37 araç birbirine girdi. 20 kişinin yaralandığı kazada, can kaybının yaşanmaması en büyük teselli oldu.



Tanıkların ifadesine göre, Beşevler istikametine giden S.K. idaresindeki tuz yüklü kamyon, 'freninin boşalması' üzerine, bir TIR'ın da aralarında bulunduğu araçlara çarptı. Bunun üzerine seyir halindeki araçlar da birbirine çarpmaya başladı. İlk çarpan kamyon, refüjdeki aydınlatma direğini devirip karşı şeride geçtikten sonra AŞTİ otoparkına düşmek üzereyken durdu.



Trafik kazasının ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 10'u taburcu olurken, 4'ünün tedavisi sürüyor. Alınan bilgiye göre, kazadan sonra Bayındır Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kadriye Gökçe'nin yoğun bakımda, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Melahat Uslu'nun ise acil serviste tedavileri devam ediyor.



Bolu'da meydana gelen trafik kazasında ise 3 yaşındaki çocuk hayatını yitirirken 4 kişi yaralandı. İstanbul istikametine giden Mehmet Alibeyoğlu idaresindeki araç, Gerede gişelerine 2 kilometre kala yoldan çıkarak önce bariyerlere çarptı, sonra takla atarak şarampole yuvarlandı.



Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 yaşındaki Ege Özçelik olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüsü Mehmet Alibeyoğlu ile Leyla Alibeyoğlu, Müslüm Özçelik ve Hürriyet Özçelik yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Yine Bolu'nun Seben ilçesinde, Yunus Çınar'ın (45) kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, Kaşbıyıklar köyü Muslar Mahallesi'nde, şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan sürücü Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti.



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ahmet Taşderen (41) yönetimindeki otomobil, Bandırma-Balıkesir karayolunun 3. kilometresinde şarampole devrildi.



Kazada otomobilde bulunan Ali Osman Işık (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Taşderen ile Saffet Sevim (43) yaralandı. Sürücünün 225 promil alkollü olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Yine Bandırma'da bayram alışverişinden dönen 5 kişinin içinde bulunduğu araç, Balıkesir-Bandırma karayolunun 14. kilometresinde devrildi. 4 kişinin yaralandığı olayda 2 kişinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.



Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı. Azmi Aksoy (50) yönetimindeki otomobil, İsmetpaşa mevkiinde, Kenan Hamit (42) idaresinde yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü ve eşi Fatma Aksoy (50) yaralanırken, kızı Banu Aksoy (22) hayatını yitirdi.



Öte yandan Adana, Kütahya, Balıkesir, Kastamonu, Zonguldak, Konya, Samsun, Giresun, Bursa, Amasya, Muğla, Yozgat, Hatay ve Antalya'daki kazalarda 7 kişi ölürken 16 kişi yaralandı



