Trafik canavarı silahlanıyor!

Türkiye’de hareket halindeki 8 milyon araçtan yüzde 6’sında ateşli silah bulunuyor. Araçlardaki ateşli silahlardan yüzde 80’i her an (belde, el altında, torpidoda) kullanılabilir durumda. Silahla işlenen her 10 cinayetten 1’i de trafikte meydana geliyor.





Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan’ın, Adli Tıp Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bakırköy Psikiyatrik Tedavi ve Araştırma Merkezi verilerini değerlendirerek hazırladığı “Türkiye’de Bireysel Silahlanma-2008’de Durum” raporuna göre, trafikteki ateşli silahların yüzde 80’i her an (belde, el altında, torpidoda) kullanılabilir durumda bulunuyor.



Rapora göre, Türkiye’deki cinayetlerin yüzde 20’si sokakta, silahla işlenen her 10 cinayetten 1’i de trafikte meydana geliyor.



Yılın ilk 3 ayındaki asayiş olayları



Rapora göre, Türkiye’de polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarında 2007 yılına kıyasla 2008 yılının ilk 3 ayında (Ocak-Mart) silah kullanımında yüzde 57 artış oldu.



Bu dönemde ruhsatlı silah kullanımında artış görülürken tabanca ve kurusıkı silahlardaki artış dikkati çekiyor.



Silahla işlenen suçlarda, her 3 olaydan 2’sinde tabanca ve yivli tüfek kullanılırken, mala ve kişilere karşı işlenen suçlarda kullanılan her 4 silahtan 1’i de kurusıkı silahlardan oluşuyor.



Takibi gerektiren olaylarda silah kullanımı da 2008’in ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 30 kat artış gösterdi.