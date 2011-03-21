Trafik canavarı Seren'e acımadı

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Adana’daki ailesi şokta

İzmir’de, arkadaşlarının yanından ayrılıp evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Seren Erginkara, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Menderes Özaktan tutuklandı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Kaza, cuma günü saat 22.30 sıralarında Güzelyalı Semti, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı 335 numara önünde meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Seren Erginkara, Alsancak’ta arkadaşlarının yanından ayrılıp evine gitmek için yola çıktı.Cadde üzerinde belediye otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Seren, bu sırada, Telekom’da çalışan 46 yaşındaki Menderes Özaktan yönetimindeki 35 UP 794 plakalı otomobilin altında kaldı. Ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Sezen Erginkara, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.Seren Erginkara’nın acı haberini alan, üniversite eğitimi için yanında olan Ege Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencisi kardeşi Sezen Erginkara ile Adana’daki ailesi büyük üzüntü yaşadı. Seren Erginkara’nın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana’ya götürüldü.Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Menderes Özaktan, işlemlerin ardından sevk edildiği Adliye’de nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.