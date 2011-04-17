Trafik canavarı güvenlik şeridinde!

T24 - İstanbul TEM otoyolu Edirne istikametinde otobüsün patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan muavine emniyet şeridine giren bir araç çarptı. Kazada otobüs muavini hayatını kaybederken, muavine çarpan araç kaçtı.





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İstanbul Ümraniye’de dün saat 07.00 sıralarında O-2 otoyolunda, Edirne istikametinde giden İrfan Demir’in kullandığı Giresun-İstanbul seferini yapan otobüsün lastiği patladı.

Şoför otobüsü emniyet şeridine çekerek durdu. Otobüsten inen İrfan Demir, muavin Engin Gülşen (31) ile yolcu Ahmet Dede (55) lastiği değiştirmek için çalışmaya başladı. Bu sırada emniyet şeridinden gelen ve çok süratli olduğu ileri sürülen otomobilin sürücüsü, otobüsü görünce direksiyonu sağa kırdı. Ancak yağmur kanalı ile toprak zemine çıkan otomobil, emniyet şeridinde lastik değiştiren üç kişiye çarptı. Engin Gülşen olay yerinde yaşamını yitirdi. İrfan Demir ve Ahmet Dede yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dede’nin hayati tehlikesi sürüyor.