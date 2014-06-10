Trafiğin en yoğun olduğu ikinci kent İstanbul

Portekiz’den Rusya’ya kadar 59 ülkenin büyük şehirlerini kapsayan trafik yoğunluk araştırması sonuçlarına göre, Rusya’nın başkenti Moskova, yüzde 65 yoğunluk ile birinci sırada yer alırken, Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul yüzde 57 yoğunluk ile ikinci oldu.

Ntvmsnbc.com’da yer alan habere göre, Polonya’nın başkenti Varşova’nın yüzde 44 ile üçüncü olduğu sıralamada, İtalya’nın Palermo kenti ile Fransa’nın Marseille şehri yüzde 40’lık trafik oranıyla dördüncülüğü paylaştı. Moskova’da trafiğin en yoğun olduğu zamanlarda bu oran sabah yüzde 114 olurken akşam yüzde 133’e ulaşıyor. İkinci sıradaki İstanbul’da ise yoğunluk oranları sabah yüzde 81’i, akşam ise yüzde 127’yi buluyor.

Haftalık olarak ele alındığında ise İstanbul’da Pazartesi günleri sabah, Cuma günleri akşam saatlerinde yoğunluk zirve yapıyor. İstanbul'da yoğunluğun zirve yaptığı günlerde trafikte bekleme süresinin 64 dakikaya ulaştığı görüldü. Günde ortalama 30 dakika sürdüğü düşünülen ev ve iş arasındaki trafikte yaşanan yoğunluk, yıllık olarak 118 saatlik bir gecikme yaratıyor.