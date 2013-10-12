'Trafiğin çözümü için alışkanlıklarınızı değiştirin, o kadar zengin değiliz'

Başbakan Erdoğan İstanbullulardan alışkanlıklarını değiştirerek toplu taşıma yönelmelerini istedi. Erdoğan, "Bazı hatlaar otobüs metro boş giderken binlerce araçla yol almaya çalışanları görüyorsunuz. Biz bu kadar zengin bin ülke değiliz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ataşehir Anadolu Garajı'nda 758 İETT otobüsünün hizmete alım törenine katıldı. Erdoğan, son zamanlarda İstanbul'da yaşanan trafik sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

“Bugün İngiltere’nin meşhur Londra’sında istediğiniz zaman şehir merkeze giremezsiniz. Öyle az bir ücreti de yok. 20 Pound ödemeniz gerekir. Biz kimsenin harcamasına mal mülk edinmesine karışmayız karışamayız. Sadece tavsiyede bulunabiliriz. O bakımdan İstanbul’da ulaşım alışkanlıklarımızı mutlaka ama mutlaka değiştirmeliyiz.

Biz adımlarımı attık. Attık ne oldu. Çalışmalarımızı gören İstanbul halkı bizi iktidardan indirmedi. Biz bu milletin hizmetkârıydık böyle çıktık yola. Bunun eserlerimizle ortaya koyduk. Şu anda size anlatacağım yatırımlar var. Bunlar yapılanlar. Bunlar yapacaklarımızın teminatı. Yurt dışına ciddi miktarlarda paralar ödeniyor. Cari açık artıyor. Akaryakıt tüketimi nedeniyle Türkiye yurtdışına önemli paralar ödeniyor. Bakıyorsunuz 1-2 kilometrelik yola vatandaşımız atlıyor otomobiliyle gidiyor.

Bazı hatlar otobüs metro boş giderken binlerce araçla yol almaya çalışanları görüyorsunuz. Biz bu kadar zengin bin ülke değiliz. Özellikle akaryakıt konusunda zengin bir ülke değiliz. Dışarına ithalat yapıyoruz. İstanbullular olarak çok daha hassas olmamız gerekiyor.

Son günlerdeki sıkışıklık geçici

Eğer ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirir ek hem ülke hem İstanbul hem çevre hem de siz değerli ailelilerimiz kazanacaksınız. Son günlerde İstanbul’da yaşanan trafik sıkıntısı geçicidir. Kurban Bayramı öncesinde yük ve yolcu taşımacılığı trafiği çok arttırdı.

Eski araçla çıkanlar tıkıyor

Eski araçlarla yola çıkaranlar var. Bu araçla bir arıza yaptığı zaman bakıyorsunuz trafiği tıkıyor. Bugün çevrenizde görüyorsunuz. Şu otobüsler sıfır. Bunlar İstanbulluya yakışır otobüsler. Bizim iktidarımızdan önce İstanbul’da tüneller mi vardı? Metro mu vardı? Metrobüsler mi vardı. Klimalı otobüsler mi vardı?

CHP döneminde otobüsler hamam gibiydi

CHP dönemindeki otobüsleri hatırlarsınız. O otobüslerin içinde adeta hamama girmiş gibi olurdunuz. Biten her proje özel araçların azalmasını toplu taşmanın artması bekliyoruz. Modern dünya toplu taşıma araçlarına ilgi duyan dünyadır. Özel araçlarını daha çok ailelileriyle yapacakları gezilerde kullanırlar. Beyinin de bir arabası var hanımının da. Bu İstanbul trafiğini bu hale getiriyor. Sadece İstanbul değil Ankara’da İzmir’de böyle.

İstanbul’a gelene gelme mi diyelim?

İstanbul’a gelene gelme mi diyeceğiz? Trafik bakım onarım gibi yatırımları da eklediğinizde İstanbul’a yaptığımız ulaşım yatırımı 24,5 katrilyonu buluyor. 274 kavşak çalışmasını tamamladık. 400 km yeni karayolu inşa ettik. 45 kilometre metro ağı kazandırdık. 2013’te uzunluğu 141 kilometreye ulaştırdık. 2019’da 400 km, 2023’te 776 km metro uzunluğuna sahip olacağız. Bu aşrı uçlar ne yapıyorlar? Acaba üçüncü köprüyü durdurabilir miyiz? Yahu yapacağız. Bu zihniyet birinci köprüye de karşı çıktı.

Denizin 62 metre derinliğinden Marmaray geçiyor. Çanak çömlek var dediler. Dört yılımızı yediler. Ama biz yılmadık usanmadık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük yatırımıdır bu yatırım. Bunu inşallah 29 Ekim’de açıyoruz. Bu projeleri gördüğüm zaman şok oldum. Ecdadımıza bakın dedim yahu, bunun taslak çalışmasını yaptırtmışlar. Geçenlerde test sürüşleri için indim. Şöyle bir gidip geldik.

Hızlı tren de son aşamaya geldi. Şimdi dev projenin ihalesine hazırlanıyoruz. Kanal İstanbul. Karadeniz’i Marmara’ya bağlıyoruz. Bırakın diyorlar palavra. Yapacağız onu da göreceksiniz. Proje hazır, yol güzergahı hazır. İnşallah boğazdan güzel olacak. Dünyada efsaneler arasına girecek. Çamlıca’da biliyorsunuz televizyon kuleleri. Oradan kaldırıyoruz. Orada dev bir kule. Hepsini topluyoruz. Bir seyir kulesiyle oradan İstanbul’u çok daha farklı şekilde seyir imkanına kavuşacağız.”