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Yaşam

TRAFİĞE YIKIM DÜZENLEMESİ İSTANBUL (A.A)

29 Nisan 2011 13:58

-TRAFİĞE YIKIM DÜZENLEMESİ İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Ali Sami Yen Stadı'nın yıkım çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy Meydanı yan yolu ve D-100 karayolu, bu akşamdan itibaren 3 gün süreyle kısmen trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık Toplu Konut İdaresince Ali Sami Yen Stadı'nın yıkımı nedeniyle Mecidiyeköy Meydanı yan yolu (D-100 altı Ali Sami Yen Stadı tarafı) Boğaziçi Köprüsü istikametinin, bu akşam saat 23.00'ten, 2 Nisan Pazartesi günü saat 04.00'e kadar trafiğe kapalı olacağı bildirildi. Ayrıca açıklamada, 30 Mayıs Cumartesi günü 02.00-06.00 saatleri arasında, D-100 Mecidiyeköy Viyadüğü Boğaziçi Köprüsü istikametindeki sağ şeridin, trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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