Trafiğe takıldığı için Endonezya'da düşen uçağı kaçırdı

Endonezya vatandaşı Sony Setiawan'ın, geçtiğimiz pazartesi günü denize çakılan 'Lion Air' uçağına bileti olduğu, ancak Jakarta trafiğine takıldığı için uçağı kaçırdığı ortaya çıktı.

Setiawan, trafiğin yoğunluğunu görünce uçağa yetişemeyeceğini anladı ve başka bir sefere bilet aldı. Setiawan'ın normalde beraber uçacağı çalışma arkadaşları ise düşen uçağın içindeydi.

Setiawan'ın, maliye bakanlığının çalışanı olduğu ve düşen uçakla sık sık seyahat yaptığı belirtildi.

Düşen uçakta hayatını kaybedenlerden biri olan Deryl Fida Fabrianto'nun kalkıştan önce eşine bir fotoğraf ortaya çıktı. 22 yaşında hayatını kaybeden Fabrianto'nun eşi fotoğrafı medya ile paylaştı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yapan Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı, 13 dakika sonra denize çakılmıştı. Endoneyalı arama kurtarma ekipleri bugün uçağın enkazının koordinatlarına ulaştıklarını söylemişti. Cava Denizi'ndeki cesetlere ulaşmak için arama çalışmaları devam ediyor.