Trafiğe porno molası

Moskova’nın merkezinde bir reklam ekranını ele geçiren ‘hacker’lar 20 dakika porno yayını yaptı, trafik durdu...









Yayın yaklaşık 20 dakika sürdü



Rusya'nın başkenti Moskova’nın merkezindeki bir reklam ekranında önceki gece dakikalarca pornografik içerikli film gösterildi. Kentteki en önemli yolda bulunan Serpuhov geçidinin üstündeki ekranda yer alan görüntüler nedeniyle trafik uzun süre kilitlendi. Görgü tanıkları, yerel saatle 23.05’te Rus internet şirketi Yandex’in trafik durumuyla ilgili bilgilerinin verildiği sırada dev ekranda aniden bir porno filmin başladığını söyledi. Bazı görgü tanıkları, 20 dakikaya yakın süren görüntülerin iki ekranda birden yayınlandığını kaydetti.





5 yıl hapisle yargılanabilirler



Araç sahiplerinin ekrana bakmak ya da görüntüleri cep telefonuna çekmek için yavaşlaması sonucu trafiğin uzun süre sıkıştığı bildirildi. Kremlin’den sadece birkaç kilometre uzakta bulunan ekranların sahibi olan şirketin temsilcisi Viktor Laptev, pornografik görüntülerin yayınlanmasından bilgisayar korsanlarını sorumlu tuttu ve “Aslında çok güvenilir bir sistemimiz var. Demek ki bu işi yapanlar sistemizi iyi biliyor” dedi. Sorumluların yakalanması halinde beş yıla kadar hapisle cezalandırılması söz konusu.