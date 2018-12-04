Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 20 bin adet arttı

İstanbul, 4 aralık (DHA) – Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayında 38 bin 119 adet artarak toplam 22 milyon 818 bin 544 adede ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 818 bin 544adet taşıtın yüzde 54.2’sini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14.1\'ini motosiklet, yüzde 8.2’sini traktör, yüzde 3.7’sini kamyon, yüzde 2.1’ini minibüs, yüzde 1.0’ını otobüs, yüzde 0.3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan araçlar içinde içinde otomobil yüzde 48.7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 26 ile motosiklet, yüzde 11.2 ile kamyonet, yüzde 10.3 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3.8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15.7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 11.6, minibüste yüzde 23.9, kamyonette yüzde 16.5, kamyonda yüzde 42.2, motosiklette yüzde 25.4 oldu. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13.8, traktörde de yüzde 3.2 artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde 599 bin 599 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 180 bin 958 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 418 bin 614 adet arttı.

Devri yapılan toplam 632 bin 321 adet aracın yüzde 68.3’ünü otomobil yüzde 17.2’sini kamyonet, yüzde 5.3’ünü motosiklet, yüzde 3.7’sini traktör oluşturdu. Ekim ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 373 bin 601 adet otomobilin yüzde 38\'i LPG, yüzde 36.6’sı dizel, yüzde 25’İ benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.4 oldu. (Grafik)