Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 12.8 arttı

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Trafiği kaydı yapılan araç sayısı Ağustos\'ta, aylık bazda düşmesine karşılık, yıllık bazda yüzde 12.8 arttı ve trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyon 864 bin adete çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların;

- yüzde 54’ünü otomobil,

- yüzde 16.4’ünü kamyonet,

- yüzde 14.1\'ini motosiklet,

- yüzde 8.3’ünü traktör,

- yüzde 3.8’ini kamyon,

- yüzde 2.2’sini minibüs,

- yüzde 1.0’ini otobüs,

- yüzde 0.2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos\'ta 107 bin 837 taşıt trafiğe çıktı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 107 bin 837 taşıt içinde otomobil yüzde 58.7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16.4 ile motosiklet, yüzde 16.3 ile kamyonet, yüzde 4.3 ile traktör izledi. Taşıtların yüzde 4.3’ünü de minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt aylık yüzde 15.8 azaldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15.8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 15.8, kamyonette yüzde 14, kamyonda yüzde 2.4, motosiklette yüzde 22, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13.9, traktörde yüzde 13.4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 17, otobüste ise yüzde 10.9 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt yıllık yüzde 12.8 arttı

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 12.8 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 15.9, minibüste yüzde 48.9, otobüste yüzde 48.4, kamyonette yüzde 11.6, kamyonda yüzde 20.2, motosiklette yüzde 9.2 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 16.7, traktörde ise yüzde 14.8 azalış oldu.

Trafikteki taşıt sayısı 8 ayda 773 bin arttı

Ocak-Ağustos döneminde 837 bin 848 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 64 bin 418 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 773 bin 430 adet arttı.

Ağustos\'ta 637 bin taşıtın devri yapıldı

Devri yapılan toplam 637 bin 2 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.9 ile kamyonet, yüzde 5.7 ile motosiklet, yüzde 2.8 ile traktör izledi. Devri yapılan taşıtların yüzde 5.5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG’li otomobil oranı yüzde 38.6 oldu

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 802 bin 713 adet otomobilin yüzde 38.6’sı LPG, yüzde 34.8’i dizel, yüzde 26.1’i benzin yakıtlı olarak belirlendi.

Ağustos\'te en çok Renault satıldı

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan 63 bin 263 adet otomobilin;

- yüzde 16’sı Renault,

- yüzde 12.5\'i Volkswagen,

- yüzde 8.6\'sı Fiat,

- yüzde 6.4\'ü Dacia,

- yüzde 6.3’ü Opel,

- yüzde 6.2’si Hyundai,

- yüzde 6.0’sı Ford,

- yüzde 5.4’ü Toyota,

- yüzde 4.6’sı Mercedes-Benz,

- yüzde 4.1’i Nissan

- yüzde 23.9’u da diğer markalardan oluştu.

Motor silindir haciminde favori 1501-1600 cc

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 40.4’ü 1501-1600, yüzde 26.9’u 1401-1500, yüzde 14.3\'ü 1300 ve altı, yüzde 13.3\'ü 1301-1400, yüzde 3.9’u 1601-2000, yüzde 1.1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

En çok beyaz renkli otomobil

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 494 bin 795 adet otomobilin yüzde 59.8\'i beyaz, yüzde 17.5’i gri, yüzde 7.5’i siyah ve yüzde 5.6’sı kırmızı iken yüzde 9.6’sı diğer renklerdeydi. (Grafik)