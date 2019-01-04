Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım'da yüzde 74.7 arttı

İstanbul, 4 Ocak (DHA) – Türkiye’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, ÖTV ve KDV indirimlerinin etkisiyle Kasım’da, bir önceki aya göre yüzde 74.7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Kasım’da trafiğe kaydı yapılan araç sayısındaki artış;

- otomobilde yüzde 140.9,

- minibüste yüzde 19.5,

- kamyonette yüzde 129,

- kamyonda yüzde 33.1 olurken, trafiğe kaydı yapılan araçlar kapsamında Kasım’da;

- otobüste yüzde 4.6,

- motosiklette yüzde 32,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36.4,

- traktörde yüzde 4.8 düşüş görüldü.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Kasım’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.1 gerilerken, söz konusu düşüş;

- otomobilde yüzde 35.4,

- minibüste yüzde 55.9,

- otobüste yüzde 45.7,

- kamyonette yüzde 48,

- kamyonda yüzde 72,

- motosiklette yüzde 27.1,

- özel amaçlı taşıtlarda yüzde 72.2,

- traktörde yüzde 51 oldu.

TÜİK’e göre Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 850 bin 238 olurken, söz konusu taşıtların;

- yüzde 54.2\'sini otomobil,

- yüzde 16.4\'ünü kamyonet,

- yüzde 14.1\'ini motosiklet,

- yüzde 8.2\'sini traktör,

- yüzde 3.7\'sini kamyon,

- yüzde 2.1\'ini minibüs,

- yüzde 1\'ini otobüs,

- yüzde 0.3\'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 66 bin 578 taşıt içinde otomobil yüzde 67.1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 14.7 ile kamyonet, yüzde 10.1 ile motosiklet, yüzde 5.6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2.5\'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde 847 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 215 bin 869 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi ve böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 631 bin 293 adet arttı.

Kasım ayında devri yapılan toplam 603 bin 776 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.8 ile ilk sırada yer aldı ve otomobili sırasıyla yüzde 16.6 ile kamyonet, yüzde 4 ile motosiklet, yüzde 3.8 ile traktör ve 4.8 ile minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar izledi.

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 390 bin 486 adet otomobilin yüzde 37.9\'u LPG, yüzde 36.7\'si dizel, yüzde 25\'i benzin yakıtlı olurken, yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı da yüzde 0.4 olarak hesaplandı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 44 bin 676 adet otomobilin;

yüzde 11.3\'ünü Toyota,

- yüzde 10.6\'sını Volkswagen,

- yüzde 10.6\'sını Renault,

- yüzde 9.3\'ünü Nissan,

- yüzde 8.3\'ünü Honda,

- yüzde 8\'ini Hyundai,

- yüzde 5.5\'ini Dacia,

- yüzde 5.2\'sini Fiat,

- yüzde 4.3\'ünü Peugeot,

- yüzde 4\'ünü Skoda,

- yüzde 22.9\'unu diğer markalar oluşturdu. (Grafik ve Tablo)