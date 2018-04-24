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Yaşam

Trafiğe kapalı tünelde iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Zonguldak'ta tadilat sebebiyle trafiğe kapalı bulunan tünelde iki otomobil çarpıştı

24 Nisan 2018 03:47

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tadilat nedeniyle kapalı bulunan tünelde iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede kapalı olan Değirmenağzı tünellerinde 67 T 0359 plakalı ticari otomobil, karşı yönden gelen 67 ZG 357 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince, yaralanan Murat B. (35), Nazan B. (26), Seher S. (30), Yağmur Nazmiye B. (5), Yağız B. (2), Kani Arden S. (2), Poyraz B. (7) ve Turan S. (58) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada yaralanan çocuklardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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