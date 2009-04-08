Trafiğe çare: İki tekerli oto

Amerikanın otomobil devi General Motors ve Segway, büyük şehirlerin trafik sorununa yeni bir çözüm sunma hazırlığında: Dört yerine, iki tekerli araçlar!



İki tekerli otolar geliyor - FOTOGALERİ



Haberi önceki gün duyuran iki firma, üzerinde çalıştıkları aracın iki koltuklu, iki tekerlekli, geleneksel otomobillere alternatif olacak, hızlı, güvenli, ucuz ve temiz bir model olacağını belirtti. 136 kilogramlık örnek model, lityum iyon batarya ve iki elektrik motor kullanıyor.



Saatte 56 km. hız yapabilen otomobil, bir kez şarj edilince 56 km. gidebiliyor. Aracın maliyeti konusunda henüz bilgi vermeyen firmalar, ‘Personal Urban Mobility and Accessibility’ ya da kısa adıyla ‘PUMA’ adı verilen projeyle, genel olarak daha az emisyon, petrol bağımlılığına daha az bağımlılık ve daha az alan kaplamanın amaçlandığını belirtiyor. (ap)