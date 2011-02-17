Tracey Emin'in eserleri Başbakanlık konutunda



T24- İngiltere Başbakanı David Cameron, Kuzey Kıbrıs kökenli İngiliz sanatçı Tracey Emin'in, Başbakanlık konutunu neon ışıklarla yaptığı sanat eserleriyle süslemesini istedi.

Tracey Emin'in, kendisinin takipçisi olan Başbakan David Cameron tarafından davet edildiği ve sanatçının başbakanlık konutundaki eserinin, siyasi bakımdan hassaslıkla hazırlanmış bir mesaj içereceği de belirtiliyor.



İngitere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Tracey Emin'in koyu hayranı olan Başbakan David Cameron sanatçıyı Başbakanlık konutuna davet etti.

Downing Sokağı 10 Numara'nın duvarlarını inceleyen Tracey Emin'in Başbakanlık konutuna asacağı eserin, siyasi bakımdan hassaslıkla hazırlanmış bir mesaj içereceği belirtiliyor.

Tracey Emin'in neon enstalasyonları genellikle duygusal mesajlar içeriyor. Geçmişteki enstalasyonlarında "Beni Koru", "Seni Öpüyorum" ve "Seni Seveceğime Söz Veriyorum" gibi mesajlar yer alıyor.

Modern sanat dünyasında hala, "Dağınık Yatak" ve "Yattığım Herkes" adlı yapıtlarıyla tanınan sanatçının diğer neon enstalasyonları arasında daha müstehcen mesajlar da görülüyor.

Ama Tracey Emin, Downing Sokağı'ndaki eserinin "yakışıksız olmayacağını" söyledi. Babası Kıbrıslı Türk olan Tracey Emin, "Elbette yakışıksız bir mesaj olmaz. 10 Numara'ya önemli kişilerin, dünya liderlerinin ve dini temsilcilerin girip çıktığı dikkate alınarak, farklı insanlara farklı düzeylerde hitap edecek birşey olması gerek." dedi.

Daily Telegraph'ın haberine göre, bir ay kadar önce Başbakanlık konutuna gittiğini ve David Cameron'un kendisini bir köşeye çekerek "İşte buraya sizin bir eserinizi asmak istiyoruz" dediğini anlatan Tracey Emin, "Tabii ki, ben gerçekten eski bir duvara neon asmak isterim; çok yakışır ve 10 Numara'ya yeni bir hava verir ama, konuttaki duvarlar hep kaplanmış." dedi.

Tracey Emin'in neon enstalasyonunun görece yeni kaplanmış bir duvara asılacağı ve Downing Sokağı'nın daha ciddi portreleri, İtalyan manzara tabloları ve suluboya eserler arasında yerini alacağı belirtildi.

2009 Yılında, en sevdiği çağdaş İngiliz sanatçısının kim olduğu sorulduğunda, David Cameron, "Tracey Emin" yanıtını vermişti.



Tracey Emin, birçoklarına şaşırtıcı gelmekle birlikte, Muhafazakar Parti'nin sanat politikasını destekliyor ve hem David Cameron'u, hem de George Osborne'u çok beğendiğini açıkça söylüyor. dile getiriyor.