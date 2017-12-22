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Ekonomi

Trabzon'un yeni çekim merkezi 'Sera Gölü'

İSTANBUL, (DHA)-UZUNGÖL, yaylalar ve Sümela Manastırı’ndan sonra Trabzon’un yeni çekim merkezlerinden biri de Sera Vadisi ve Sera Gölü oldu

22 Aralık 2017 18:17

İSTANBUL, (DHA)-UZUNGÖL, yaylalar ve Sümela Manastırı’ndan sonra Trabzon’un yeni çekim merkezlerinden biri de Sera Vadisi ve Sera Gölü oldu. Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede yapılan oteller de onların yaşam tarzına uygun hizmetler sunuyor. Turizmciler kente yılın 12 ayı turistleri çekmenin çabası içinde.

Trabzon özellikle Arap turistlerin yoğun ilgisi nedeniyle Türkiye\'deki turizm pastasından son yıllarda en büyük payı alan illerin başında geliyor. Yıl içerisinde kente gelen yaklaşık 2 milyona yakın turistin 1,5 milyonunu Arap turistler oluşturuyor. Ülkelerindeki sıcak iklimden ziyade serin iklime sahip olan Trabzon\'un doğal yapısı Arap turistlerin tatil yeri seçiminde bu şehri en üst sıralara taşıdı.

 DOĞA VE TARİH TURİSTLERİ CEZBEDİYOR

Uzungöl, Trabzon yaylaları  Ortahisar, Atatürk Köşkü, Memişağa Konağı\'ndan oluşan gezi ve keşif güzergahları  Arap turistlerin en çok ilgi gösterdiği yerler. Şimdilerde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasına Sera Gölü ve çevresi de eklendi. 1950 yılında  Derecik Vadisi’de  meydana gelen  heyelan ile oluşan göl  şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından \"Sera Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Uygulaması\" projesi ile bölgenin cazibesi daha da arttı.  Doğu Karadeniz\'in önemli turistik merkezlerinden olan Sera Vadisi\'nde daha çok turisti ağırlaması hedefleniyor.

 HEDEF YILIN 12 AYI TURİST ÇEKMEK

 Şehir merkezine 10, Akçaabat sahile ise sadece 3 kilometre mesafedeki muhteşem manzaraya sahip göl çevresi şimdilerde yeni otellere ev sahipliği yapıyor. Bölgenin  yeni otellerinden  Sera Lake Resort Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Özad, Uzungöl, yaylalar ve Sümele Manastırı\'ndan sonra Sera Gölü\'ne olan ilgiden  memnun olduğunu kaydetti. Hedeflerinin kente  yılın 12 ayında turist çekmek olduğunu anlatan Özad, özellikle kış aylarında kültür turları ile yerli turistlerin de kente gelebileceğini belirterek \"Otellerimizde kalabalık aileler, arkadaş grupları için de alternatif oda ve konaklama hizmetleri  sunuyoruz. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'nun desteğini de arkamıza alarak AB standartlarında doğayla uyumlu tescilli bir tesis olarak inşa ettik\" dedi.  Özad, \"Tesisin bütün odaları  göl, deniz ve yemyeşil dağ manzarasına sahip. Otelde kente özgü yemekler ve dünya lezzetleri otelin menülerinde yer alıyor\" şeklinde konuştu. 

 ARAP TURİSTLER KENTE CAN SUYU OLDU

Trabzon\'a gelen yabancı turist sayısı bakamından Arap turistler ilk sırayı alırken Rusya, İran, Belarus, Gürcistan, Almanya, Kanada, Fransa, İtalya, Avusturya, İngiltere gibi ülkelerden de gelenler  kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyor.

(FOTOĞRAF)

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