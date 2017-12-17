Trabzonspor'un 'zirve' yürüyüşü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- 2017-18 sezonunun ilk 8 haftasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 8 maçta 9 puan toplayan ve zirvenin 13 puan gerisine düşen Trabzonspor, yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile 8 maçta topladığı 19 puanla zirve yarışına ortak oldu.

Kötü başladığı sezonda 8’inci haftada teknik direktör değişikliğine giden ve Ersun Yanal’dan boşalan göreve Rıza Çalımbay’ı getiren bordo mavililer, 54 yaşındaki deneyimli teknik adam ile özlenen ve arzu edilen tabloya ulaştı. Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, ayrıca son 5 lig maçını ise galibiyetle tamamladı.

YANAL’A FARK ATTI

Teknik direktör Ersun Yanal’ın görevde olduğu ilk 8 haftalık bölümde 2 galibiyet, 3’er beraberlik ve mağlubiyetle 9 puan toplayabilen bordo mavililer, Çalımbay ile çıktığı 8 maçta ise 6 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet ile 19 puan elde etti. 8 haftalık periyotlar karşılaştırıldığında Çalımbay\'lı Trabzonspor, Yanal dönemindekinden 9 puan daha fazla toplayarak önemli bir çıkış yakaladı.

SAVUNMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçını gol yemeden tamamlayan bordo mavililer, savunma yönünde de önemli bir gelişim gösterdi. Bu sezon ligde kalesinde toplamda 27 gol gören ve bu alanda en çok gol yiyen takımlar arasında yer alan bordo mavililer, bu gollerin 21’ini ilk 8 haftalık bölümde Ersun Yanal döneminde yedi. Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 8 maçta ise kalesinde sadece 6 gol gördü.

EN İYİ BAŞLANGIÇ

Bu arada Trabzonspor’dan önce karayerinde 11 farklı takım çalıştıran Rıza Çalımbay, göreve başladığı ilk 8 haftalık dönemler göz önüne alındığında en iyi başlangıcını yaptı. Daha önce 2015-16 sezonunda Kasımpaşa’da, 2013-14 sezonunda Çaykur Rizespor’da ve 2001-02 sezonunda Göztepe’de göreve başladığı ilk 8 haftalık bölümde 14’er puan toplayarak en iyi başlangıçlarını yapan deneyimli teknik adam, Trabzonspor’un başında çıktığı 8 maçta 19 puana ulaşarak bu alanda teknik direktörlük kariyerindeki en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

ÇALIMBAY 15 YIL SONRA YİNE KAZANDI

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile Paul Le Guen,15 yıl sonra Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçıyla karşı karşıya geldi. İlk olarak 28 Kasım 2002 tarihinde Denizlispor ile Olimpik Lyon arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3’üncü tur ilk maçında karşı karşıya gelen Rıza Çalımbay ile Paul Le Guen, 0-0 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada birbirlerine üstünlük sağlayamamıştı. 12 Aralık 2002 yılında Lyon’da oynanan bu mücadelenin rövanşında Çalımbay’ın yönetimindeki Denizlispor, Paul Le Guen yönetimindeki Lyon’u 1-0 mağlup etmişti. 15 yıl sonra Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelen iki teknik adamın rekabetinde, Çalımbay’ın yönetimindeki Trabzonspor, Paul Le Guen’in teknik direktörlüğündeki Bursaspor’u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Çalımbay, Fransız teknik adamın yönetimindeki takımlara karşı oynadığı 3 maçta toplamda 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

26 GÜN SONRA TAKIMA İZİN

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig’deki maç programı yoğunluğu nedeniyle en son 20 Kasım 2017’de izin yapan Trabzonspor’da, Bursaspor maçının ardından takıma 2 gün izin verildi. Bugün ve yarını izinli geçirecek olan bordo mavililer, Salı günü saat 18.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak Süper Lig’in 17’nci haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

YEREL GAZETELERDEN ‘ŞİMDİ RAKİPLER DÜŞÜNSÜN’ YORUMU

Yerel gazeteler, Bursaspor’u 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 5’inci galibiyetini alan Trabzonspor’un performansını övdü, “Şimdi rakipler düşünsün” yorumunu yaptı. Karadeniz Gazetesi, “Zirvede Arıza çıkardı”, “Şimdi zirvedeki rakipler düşünsün. Kabusunuz geri döndü…Bundan sonra size uyku yok!” ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi, “Fırtına Bursa’yı da yerle bir etti”, “35 bin kişilik koru söyledi” yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, “Şampiyonluk havası”, “3 penaltısı verilmeyen, 3 topu direkten dönen Trabzonspor bir başkaydı” başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, “Tusunami”, “Bursa’yı da deviren Trabzonspor, 5’te 5 yaptı” ifadelerine yer verdi. Kuzey Ekspres Gazetesi, “Bu Fırtına dinmez” başlığını kullandı.

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