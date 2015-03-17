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Spor

Trabzonspor'un yenilgisizlik serisi Gaziantep'te sona erdi

Kamil Ocak Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı

17 Mart 2015 00:27

Mehmet Ekici önderliğinde çıkışa geçen Trabzonspor, 4 maçtır gol atamayan ve sadece 1 puan alan Gaziantepspor deplasmanında 2015 yılındaki ilk yenilgisini aldı. 7 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer rakibine 2-0'la boyun eğdi.

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın kapanış mücadelesinde Gaziantepspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Kamil Ocak Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Gaziantepspor'a galibiyeti getiren golleri John Chibuike ve Muhammet Demir kaydetti.

Bu galibiyetle Gaziantepspor puanını 31'e çıkarırken Trabzonspor ise 40 puanada kaldı.

 

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