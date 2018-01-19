Trabzonspor'un yeni transferi Novak imzayı attı

Novak: \"Umarım hep birlikte Avrupa\'da başarılar yakalarız\"

Okan Alemdaroğlu: \"Transferde arayışlarımız devam ediyor\"

\"Hedefimiz şampiyonluk\"

Trabzonspor Kulübü, Danimarka\'nın F.C. Midtjylland etibinden transfer ettiği sol bek oyuncusu Filip Novak ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavililerin F.C. Midtjylland\'tan yeni transferi Filip Novak, Şenol Güneş Kompleksi\'nde Genel Sayman Okan Alemdaroğlu\'nun da katıldığı törenle resmi sözleşmeye imzayı attı. İmza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Okan Alemdaroğlu, Mas\'ın takımdan ayrılmasından sonra girdikleri sol bek arayışlarını sonuçlandırdıklarını belirterek, \"Bildiğiniz gibi 2017-18 sezonuna başlarken geniş ve alternatifli bir kadromuz vardı. Ancak geçen günlerde bir arkadaşımızın ısrarla ayrılmak isteyişi bizi sol bek mevkiinde arayışa itti. Yapılan transfer çalışmalarında Novak ile yapılan görüşmelerde nihai sona ulaştık. Umarım Novak bize uygun bir oyuncu olur ve uzun yıllar bize hizmet eder. Yıllardan beri Trabzonspor\'u takip ediyoruz. Bize doğu bloğu ülkelerinden gelen futbolcuların çoğu faydalı olduğunu görüyoruz. Kendisi de Çekya vatandaşı. Hoş geldin diyor, başarılar diliyorum\" diye konuştu.

\'TRANSFERDE ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR\'

Alemdaroğlu, oyuncuya Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na açıklanan rakamlar dışında her hangi bir imza parası veya farklı bir ödeme yapılmayacağını da belirtirken, transfer çalışmalarının da sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Bu konuda son ana kadar çalışma yapacağız. Bir soru vardı, \'Novak lider takımdan neden geldi\' diye. Trabzonspor belki şu an sıralamada lider değildir ama her zaman o hedefin takımı olmuştur ve liderdir. Bunu sitem etmek için söylemiyorum, hatırlatmak için söylüyorum. Trabzonspor gibi bir kulüpte transfer hiçbir zaman bitmez ve eksik kalmaz. Sürekli arayışlarımız var bugün olmazsa bile üç sene sonrasının planını yapıyoruz. Dolayısıyla arayışlarımız sürüyor. Bu işin birde mali boyutu var. İkisini dengeye oturtup ona göre transfer yapmalıyız. Dolayısıyla arayışlarımız devam ediyor.\"

\'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK\'

Alemdaroğlu, bir gazetecinin, \'Hedefiniz şampiyonluk mu?\' şeklindeki sorusuna ise şöyle cevap verdi:

\"Yönetime geldiğimizden beri, \'Hedefiniz şampiyonluk mu?\' şeklinde soru soruluyor. Ben bu takımda futbol oynadım, taraftarlık yaptım, şimdi Allah nasip etti yöneticilik yapıyorum. Bir kere sahaya berabere kalalım diye çıkmadık. Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Bu şampiyonluğa giderken engellenirseniz veya gidemezsiniz o zaman hedefi küçültürsünüz. Bu sezonki hedefimiz de şampiyonluktur. Gene şampiyonluğa oynuyoruz, gene elimizden geleni yapacağız. Uzun bir süreç bu, aşağı yukarı 30 küsur yıldan beri şampiyon olamadık. Ama bu yılda olabiliriz, bir daha ki yılda olabiliriz. Bunun 50 veya 100\'üncü yılı yok.\"

NOVAK: \"UMARIM HEP BİRLİKTE AVRUPA\'DA BAŞARILAR YAKALARIZ\"

Çek futbolcu Filip Novak ise, Trabzonspor\'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, \"Uzun süren görüşmelerin ardından nihai bir sonuca vardık. İki taraf için de çok hayırlı olacaktır diye umuyorum. Umuyorum takımın önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Şampiyonlar Ligi\'nde oynayabilmesi için elimden gelen yardımı yaparım. Hep birlikte Avrupa\'da başarılar yakalarız\" dedi.

\'TRABZONSPOR\'UN TÜRKİYE\'DEKİ EN İYİ TARAFTARA SAHİP OLDUĞUNU DUYDUM\'

Trabzonspor\'un Türkiye\'deki en iyi taraftara sahip olduğunu duyduğunu anlatan Novak, şöyle devam etti:

\"Sadece 1 gündür buradayım. Şehir hakkında şu an için fikrim yok ama burada uzun yıllar oynayan Celustka çok yakın arkadaşım. Şehirle ve takımla alakalı ondan çok güzel şeyler duydum. Takımın Türkiye\'deki en iyi taraftara sahip olduğunu duydum. Şimdi bu imzadan sonra şehirle ilgili onu arama vakti geldi diye düşünüyorum.\"

\'İÇİMDE HÜCUMA YÖNELİK BİR RUH VAR\'

Novak, son dönemde 3\'lü savunmada sol stoper olarak görev almasının Trabzonspor\'da sol bekte oynayacak olmasına etki edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

\"Kariyerim boyunca stoper ve birçok pozisyonda daha oynadım ama benim ana mevkiim sol bek. Kendimi de ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. İçimde ofansa, hücuma yönelik bir ruh var. Dolayısıyla benim için hiç zor olamayacak.\"

\'TAKIMDA 4 SLOVAK OYUNCUNUN OLMASI BENİM İÇİN İYİ OLACAK\'

Trabzonspor\'a gelmeden daha önce bordo-mavili formayı giyinen arkadaşı Celustka ile görüştüğünü kaydeden Novak, bu konuda şunları dedi:

\"Gelmeden önce Celustka ile görüşmüştüm. Burada da 4 Slovak arkadaşımız var. Onlarla neredeyse aynı dili konuşuyoruz. Benim için çok iyi olacak. 77 numarayı seçmemdeki neden ise daha önce 7 numara ile de oynadım 77 numara ile de. 7 numara benim uğurlu rakamım. Dolayısıyla onun için 77 numarayı seçtim.\"

\'TRABZONSPOR HEP YUKARIYA OYNAYAN BİR TAKIM\'

Trabzonspor\'a transfer olma nedenini de açıklayan Çek sol bek, \"Daha önce de oynadığım takımdan ayrılma durumum vardı. Geçen yaz da belli teklifler vardı ama olmamıştı. Trabzonspor\'dan teklif geldiğinde bunu hem menajerlerimle hem de ailemle uzun süre düşündük. Bizim için çok iyi olacağına karar verdik. Trabzonspor hem kendi liginde hem de Avrupa Ligi\'nde sürekli yer alan ve yer almaya çalışan, hep yukarılara oynayan bir takım. Benim için çok iyi olacağına karar verdiğimden dolayı buradayım\" ifadelerini kullandı.

\'HÜCUM YÖNÜMÜ İSPATLAYABİLİRİM\'

Her oyuncu gol atmak, takımına katkıda bulunmak ister. Ama ben kendimi takım oyuncusu olarak uygun görüyorum. Dolayısıyla benim gol atmam ya da asist yapmak çok önemli değil. Takımın kazanması önemli. Tabii ki gol atmak isterim. Hücuma katkı sağlama noktasında da kendi oyunumla önümüzdeki maçlarda size kendimi ispatlayabilirim\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

Konuşmalarının ardından Filip Novak, takımın 77 numaralı çubuklu formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İmza töreninden görüntüler ve açıklamalar

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HABER: TOLGA SAĞLAM - KAMERA: SELÇUK BAŞAR/TRABZON-DHA

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