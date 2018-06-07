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Spor

Trabzonspor'un yeni sezon formalarının tanıtımı 12 Haziran'da yapılacak

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, yeni sezon formalarının lansmanın 12 Haziran’da Trabzon’da yapılacağını açıkladı

07 Haziran 2018 16:23

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, yeni sezon formalarının lansmanın 12 Haziran’da Trabzon’da yapılacağını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, \"Kulübümüz ile Macron arasında forma teknik sponsorluğuyla ilgili 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya göre Macron, profesyonel takımımızın ihtiyacı olan tüm ürün ve malzemelerin tedarikini sağlayacak, bu ürünler aynı zamanda TS Club mağazalarında da satışa sunulacaktır. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda 12 Haziran Salı günü saat 14.00’de anlaşmaya yönelik imza töreni ile formalarımızın lansmanı gerçekleştirilecektir. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Macron SpA Ceo’su Gianluca Pavanello’nun da katılacağı törende çubuklu ve mavi formalarımız tanıtılacaktır. Siyah formamızın üretim süreci devam ettiğinden bu formamız önümüzdeki ayın ilk haftasında yeni bir tanıtımla taraftarımızla buluşacaktır” ifadelerine yer verildi.

(FOTOĞRAFLI)

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