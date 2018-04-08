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Spor

Trabzonspor'un yeni başkanı Ağaoğlu: "Güzel günler önümüzde"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor'da bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, işlerinin hiç kolay olmadığını belirterek, “Ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok

08 Nisan 2018 23:07

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor\'da bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu, işlerinin hiç kolay olmadığını belirterek, “Ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Güzel günler önümüzde” dedi.
Ahmet Ağaoğlu, 73’üncü Olağanüstü Genel Kurul’un sona ermesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, görevi devraldıkları Muharrem Usta ve yönetim kuruluna yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve “Yarıştığımız Metin Kaya ve Levent Sekman beyefendiye de teşekkür ediyorum. Trabzonspor için var gücümüzle çalışırken onların desteğini de arkamızda göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.
“GÜZEL GÜNLER ÖNÜMÜZDE”
Tüm gün dinledikleri kulübün 50’nci yıl marşındaki gibi güzel günlerinin önlerinde olduğunu söyleyen Ağaoğlu, “Bu güzel günleri inşallah hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde göreceğiz. Biz biriz, biz Trabzonspor\'uz, bu şehre tutkunuz. Bordo maviye vurgunuz, Trabzonspor\'a sevdalıyız. İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle birlikte aşamayacağımız engel, yapamayacağımız hiçbir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek. İnşallah Trabzonsporumuzu hep birlikte el ele omuz omuza görmek istediğimiz yerin en üstüne götüreceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.
Konuşmanın ardından yeni yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdi.

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