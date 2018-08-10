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Spor

Trabzonspor'un transferi Nwakaeme, İstanbul'da

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Antony Nwakaeme, İstanbul'a geldi

10 Ağustos 2018 21:06

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - Trabzonspor\'un anlaşmaya vardığı Antony Nwakaeme, İstanbul\'a geldi.
Bordo mavili ekibin görüşmelerde bulunduğu Hapoel Beer Sheva\'nın Nijeryalı forvet oyuncusu Nwakaeme, İsrail\'in Tel Aviv kentinden kalkan tarifeli uçakla TSİ 17.00\'de İstanbul\'a ulaştı. 29 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini bordo mavili renklere bağlayan sözleşmeye resmen imza attı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Oyuncunun havalimanından görüntüleri
- Genel detaylar

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