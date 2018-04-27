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Spor

Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulübü, FIFA'nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro'luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı

27 Nisan 2018 13:33

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulübü, FIFA\'nın, Matus Bero transferinden kaynaklanan 250 bin Euro\'luk taksidinin Trencin kulübüne ödemediği gerekçesiyle verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Bordo-Mavili kulübün resmi internet sitesidnen konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, \"Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir\" denildi.

(FOTOĞRAFLI)

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