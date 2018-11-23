Trabzonspor'un statta planladığı antrenman tesislere alındı

TRABZON, (DHA) -



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçı öncesi Medical Park Stadyumu’nda yapacakları son antrenmanın saha zemininin bozulma riskine karşı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne alındığını açıkladı.

Ünal Karaman, Fenerbahçe karşılaşması öncesi son antrenmanının Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda yapılması yönünde taraftarlardan yoğun bir talep geldiğini belirterek, “Başkanımız ve yönetim kurulumuzla istişarelerde bulunduk. Son idmanın stadyumda gerçekleştirilmesi yönünde karar aldık. Ancak; stadyumumuzda görevli iSIS Pitches firmasının yetkilileri, son iki gündür devam eden yağışların saha zeminini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Bu hava koşullarının yarın da devam edeceğini, haliyle maçtan bir gün önce yapılacak idmanın zemine zarar vereceğini vurgulamışlardır. Yönetim Kurulumuzun da onayıyla taraftarımızın talebinin karşılanması ve takımımızın motivasyonuna pozitif katkı sebebiyle, son antrenmanımız yeniden Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne alınmıştır. Taraftarlarımızı yarın (Cumartesi) saat 16.00’da antrenmanımıza bekliyoruz” dedi.

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