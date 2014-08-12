Trabzonspor'un son transferi Kolo Toure

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kolo Toure ile de anlaştık. Yakında getirip imzayı attıracağız. Hocamız Halilhodzic, Tarık'ı çok istiyor. Golcü olarak da Mevlüt Erdinç ile ilgileniyoruz" dedi.

Fotomaç'ın haberine göre, Hacıosmanoğlu, "Takımın kadrosuna önemli katkılar yaptık ama daha bitmedi. Kolo Toure ile de anlaştık ve getiriyoruz. Taraftarımıza söz verdiğimiz kadroyu kuracağız. Bunun için hiçbir fedakarlıktan çekinmiyoruz" diye konuştu.

'Tarık Çamdal ve Mevlüt'le de ilgileniyoruz'

Tarık Çamdal ile de ilgilendiklerini vurgulayan başkan, "Eskişehirspor'a bir futbolcu ve para vererek bu futbolcuyu almaya çalışıyoruz ve büyük mesafe kat ettik. Hocamız Halilhodzic, Tarık'ı çok istiyor. Golcü olarak da Mevlüt Erdinç ile ilgileniyoruz ama başka seçeneklerimiz de var. Bir forvet daha alacağız. spor toto süper lig ve Avrupa'da büyük hedeflere koşacak bir takım ortaya çıktı. Şu bir gerçek ki uyum sorunu bittiğinde önümüzde hiçbir takım duramayacak. Bütün mevkilerde alternatifli bir kadro oluşturduk" diye konuştu.

Bourceanu'nun sözleşmesi donduruldu

Hacıosmanoğlu, geçen sezonun devre arasında transfer edilen, ancak yaz döneminde tatilde sakatlanan Bourceanu ile ilgili de, "Sözleşmesini donduracağız. Çünkü uzun zaman forma giyemeyecek. Yabancı kontenjanı nedeniyle böyle bir düzenlemeye gidip yerine takviye yapacağız" dedi.