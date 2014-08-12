T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'un son transferi Kolo Toure

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Liverpool forması giyen Kolo Toure ile anlaştıklarını açıkladı

12 Ağustos 2014 01:46

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kolo Toure ile de anlaştık. Yakında getirip imzayı attıracağız. Hocamız Halilhodzic, Tarık'ı çok istiyor. Golcü olarak da Mevlüt Erdinç ile ilgileniyoruz" dedi.

Fotomaç'ın haberine göre, Hacıosmanoğlu, "Takımın kadrosuna önemli katkılar yaptık ama daha bitmedi. Kolo Toure ile de anlaştık ve getiriyoruz. Taraftarımıza söz verdiğimiz kadroyu kuracağız. Bunun için hiçbir fedakarlıktan çekinmiyoruz" diye konuştu.

 

'Tarık Çamdal ve Mevlüt'le de ilgileniyoruz'

 

Tarık Çamdal ile de ilgilendiklerini vurgulayan başkan, "Eskişehirspor'a bir futbolcu ve para vererek bu futbolcuyu almaya çalışıyoruz ve büyük mesafe kat ettik. Hocamız Halilhodzic, Tarık'ı çok istiyor. Golcü olarak da Mevlüt Erdinç ile ilgileniyoruz ama başka seçeneklerimiz de var. Bir forvet daha alacağız. spor toto süper lig ve Avrupa'da büyük hedeflere koşacak bir takım ortaya çıktı. Şu bir gerçek ki uyum sorunu bittiğinde önümüzde hiçbir takım duramayacak. Bütün mevkilerde alternatifli bir kadro oluşturduk" diye konuştu.

 

Bourceanu'nun sözleşmesi donduruldu

 

Hacıosmanoğlu, geçen sezonun devre arasında transfer edilen, ancak yaz döneminde tatilde sakatlanan Bourceanu ile ilgili de, "Sözleşmesini donduracağız. Çünkü uzun zaman forma giyemeyecek. Yabancı kontenjanı nedeniyle böyle bir düzenlemeye gidip yerine takviye yapacağız" dedi.

 

ETİKETLER

kolo toureliverpooltrabzonsporbourceanuibrahim hacıosmanoğluvahid halilhodzic

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24