Trabzonspor'un Slovenya kampında ‘Karaman' fırtınası

Tolga SAĞLAM/KRANJ-Slovenya, (DHA)

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Slovenya kampının ilk gününde futbolculara sık sık uyarılarda bulundu, \'destek ve yardımlaşma\' çağrısı yaptı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24 Temmuz tarihine kadar Slovenya\'da kamp çalışmalarını gerçekleştirecek olan bordo-mavililerde, kampın tamamlanan ilk gününde teknik direktör Ünal Karaman\'ın etkinliği dikkat çekti. Her fırsatta hırslı, mücadele eden bir takım istediğini vurgulayan Karaman\'ın, ilk gün yapılan çift antrenmanda sık sık öğrencilerine uyarılarda bulunduğu gözlendi.

DESTEK ÇAĞRISI

Futbolculardan birbirleriyle yardımlaşmasını isteyen teknik direktör Karaman, öğrencilerine, \"Atılan pastan sonra hareketli olun, durmayın. Alan açın. Hangi oyuncuya top atılmışsa diğer oyuncular pozisyon alacak. Sizden sizi zorlamayacak basit şeyler istiyoruz. Geniş alanı görün, çabuk oynayın, net paslar verin. Nerede tehlike varsa katılmanız lazım. Hücum yapan da savunma yapan da dikkatli olacak. Oyun içerisinde yardımlaşacağız. Savunmaya da hücuma da destek verin\" uyarılarını yaptı.

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