Trabzonspor'un 'Sefa'sı sağolsun

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada, bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

6. dakikada Eren Albayrak'ın soldan ortasında, ceza alanında Kweuke, etkili bir vuruş yapamayınca, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

11. dakikada Trabzonspor golü buldu. Mehmet Ekici'nin soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında iyi yükselen Belkalem topu Medjani'ye indirdi. Bu futbolcu da altı pas içinde kafayla topu filelere gönderdi: 1-0

26. dakikada Holosko'nun ceza alanı dışından sert şutunda yere de çarpan top direğin hemen yanından auta gitti.

28. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Eren Albayrak'ın soldan kullandığı serbest atışta, arka direkteki Viera'nın kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Altı pas içerisinde Belkalem'in uzaklaştıramadığı topu bu kez Deniz Kadah yerden kaleye gönderdi. Yusuf Erdoğan'ın müdahale etmeye çalıştığı top çizgiyi geçince, karşılaşmanın hakemi, yardımcısının uyarısıyla gol kararı verdi: 1-1

33. dakikada Holosko'nun pasında sağdan ceza alanına giren Kweuke, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Fatih Öztürk topa sahip oldu.

34. dakika savunmanın arkasında topla buluşan Kweuke'nin ceza alanına girer girmez şutunda, top kaleci Fatih Öztürk'ten döndü.

39. dakikada Mehmet Ekici'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sağ üst köşeye giden topu güçlükle kornere çeldi.

40. dakikada Constant'ın hatasıyla aldığı topla ceza alanına giren Holosko, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu yanındaki Deniz Kadah'a pas vermeyip, aşırtma vuruşla topu filelere göndermek istedi ancak Fatih Öztürk yükselerek meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Trabzonspor, ilk etkili atağında tekrar öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında, arka direkteki Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1

61. dakikada Mehmet Ekici'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Cardozo'nun yere doğru yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

65. dakikada Çaykur Rizespor bir kez daha eşitliği sağladı. Deniz Kadah'ın pasında sağdan ceza alanına giren Kweuke, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-2

75. dakikada soldan ceza alanına giren Yusuf Erdoğan, uygun durumdaki Sefa Yılmaz'ı gördü. Bu futbolcu da penaltı noktasına yakın bir yerden vuruşunda topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere göndererek, takımını tekrar öne geçirdi: 3-2

79. dakikada Kweuke'nin soldan ortasında, ceza alanındaki Engin Bekdemir'in şutunda, kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.

90. dakikada Özer Hurmacı'nın soldan kullandığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye giden topu kaleci Serkan Kırıntılı çeldi.

90+1. dakikada Yatabare'nin soldan ortasında, ceza alanında Salih Dursun'un kafa vuruşunda, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-2 kazandı.