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Spor

Trabzonspor'un savunması düştü 

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasını 46 puanla 5'inci sırada tamamlayan Trabzonspor, iç sahada en çok gol yiyen 4'üncü takım konumumdan

22 Nisan 2018 15:52

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasını 46 puanla 5\'inci sırada tamamlayan Trabzonspor, iç sahada en çok gol yiyen 4\'üncü takım konumumdan. 
Karadeniz ekibi, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 28 gol atan bordo mavili ekip kalesinde ise 23 gol gördü. Ligin iç saha performanslarına bakıldığında küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor kendi evinde oynadığı maçlarda 33 golü filelerinde görürken, bu istatistikle ilk sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Aytemiz Alanyaspor ise yediği 25 golün üzüntüsünü yaşadı ve bu alanda en kötü 2\'nci takım oldu. İç sahada, kalesinde gördüğü 24 gollü Kasımpaşa\'nın hemen ardından yediği 23 gole engel olamayan Trabzonspor, ligin iç sahada en çok gol yiyen 4\'üncü takım durumunda.  Rıza Çalımbay\'ın öğrencileri deplasmanda ise 15 karşılaşmada 4 galibiyet sevinci yaşarken 8 beraberlik elde etti. 3 kez de deplasmandan eli boş dönen Trabzonspor bu mücadelelerde 25 gol attı ve 21 golü kalesinde gördü.  
SADECE 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI 
Karadeniz temsilcisi iç sahada oynadığı 15 karşılaşmanın sadece 4\'ünde kalesini gole kapayabildi. Antalyaspor, Bursaspor ve Kayserispor maçlarında rakiplerine gol izni vermeyen Trabzonspor bu maçlardan galip ayrılırken, Göztepe\'yi ağırladığı 20\'nci hafta mücadelesinde ise rakibiyle golsüz berabere kaldı. 
3 MAÇTA 13 GOL YEDİ 
Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde ağırladığı rakiplerinden 23 golü yerken bunların 13\'ü 3 maçta yaşandı. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı hafta mücadelesinde 3-0 öne geçtiği maçta Aytemiz Alanyaspor\'a 4-3 mağlup oldu. 8\'inci haftada ise Teleset Mobilya Akhisarspor\'a 6-1 mağlup olan bordo mavili ekip, 12\'nci haftada misafir ettiği Osmanlıspor\'u 4 golle mağlup etmesine rağmen, kalesinde 3 gol gördü. 

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