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Spor

Trabzonspor'un kurucularından Ziyad Nemli anıldı

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü'nün kurucularından Ziyad Nemli için Sülüklü Mezarlığı’ndaki kabri başında bugün anma töreni düzenlendi

09 Eylül 2017 18:34

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü\'nün kurucularından Ziyad Nemli için Sülüklü Mezarlığı’ndaki kabri başında bugün anma töreni düzenlendi.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti\'nin düzenlediği törene Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Gençağa Meriç, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Egemen, Okan Alemdaroğlu, Coşkun Bülbül, Erhan Çimşir, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, TSYD Trabzon Şube Başkanı Murat Taşkın, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni ve basın mensupları katıldı.
\'ASLA UNUTULMAYACAK\'
Başkan Muharrem Usta, yaptığı konuşmada, “Ziyad ağabey çeşitli alanlarda iz bıraktı. Trabzonspor gibi büyük bir markanın ortaya çıkmasına liderlik eden kadronun önemli isimlerinden birisiydi. Gazetecilik yönüyle de büyük bir değer. Hayat böyle. Gelip geçiyor. Hem Ziyad ağabeye hem de değerli eşine Allah’tan rahmet diliyoruz. Bizim için çok önemli insanlar. Onların bıraktığı mirasa siz gazeteciler olarak başka bir alanda sahip çıkıyorsunuz. İnsanların hayattayken neler yaptığının önemi öldükten sonra anlaşılıyor. Hem Trabzonspor, hem de basın camiası bu önemli değeri saygı ve minnetle anıyor. Kendisi asla unutulmayacak\" dedi.

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