Trabzonspor’un ‘Komando’su Aykut Demir doktor mu dövdü?

Trabzonspor'un "komando" lakaplı defans oyuncusu Aykut Demir'in, kız kardeşini muayene etmek için gittiği özel bir hastanede doktoru darp ettiği ileri sürüldü. Aykut Demir, Karadeniz teknik Üniversitesi'nde kurşun sıkmıştı.

Mersin İdmanyurdu maçında alınan galibiyetin sevincini yaşayan ve Lokeren maçına hazırlanan Trabzonspor, yine Aykut Demir şokuyla sarsıldı.

Ömür Avcı’nın DHA’daki haberine göre, geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği’nden transfer edilen ve bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan defans oyuncusunun, bu sabah kız kardeşini muayene ettirmek için gittiği özel bir hastanede Acil Servis’teki görevli doktor L.B.’yi darp ettiği ileri sürüldü.

Soğuk algınlığı şikâyetiyle kardeşini hastaneye götüren Aykut Demir, görgü şahitlerinin ifadesine göre tahlil sonuçları çıkmadan kendisine bilgi vermek istemeyen doktorla önce tartıştı, ardından yumruk attı. Araya giren hastane görevlileriyle de kavga eden Aykut Demir, daha sonra hastaneden ayrıldı. Doktor L.B.’nin Aykut Demir hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

Meskûn mahalde ateş açmıştı

Trabzonspor’da kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Aykut Demir’in adı bir süre önce başka bir olayla daha gündeme geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü binasının ikinci katındaki pencereye 2 Eylül günü isabet eden merminin Aykut’un tabancasından çıktığı tespit edildi. Büyük bölümü camla kaplı binanın havalimanına bakan cephedeki camını delen mermi çekirdeği, merdiven boşluğundaki beton duvara çarparak yere düşmüş, şans eseri ölen ve yaralanan olmamıştı. Soruşturma sonucunda merminin Trabzonspor'un defans oyuncusu Aykut Demir'in Glock marka ruhsatlı tabancasından çıktığı sonucuna ulaşan polis ekipleri, silahı balistik incelemeye gönderdi. İnceleme sonucunda Kimya Bölümü binasında bulunan mermi çekirdeğinin Aykut Demir'in tabancasından atıldığı kesinleşti. Bunun üzerine ifadesi alınan Aykut Demir hakkında 'meskûn mahalde ateş etme' suçundan işlem yapıldı.

Gönderilmesi gündemde

Aykut Demir’in sürekli bu tür olaylarla gündeme gelmesi yönetimi de rahatsız etti. Kendisinden beklenen performans alınamayan Aykut’un, teknik direktör Vahid Halilhodzic’in görüşü alındıktan sonra devre arasında gönderilmesi için düğmeye basıldığı öğrenildi.