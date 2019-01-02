Trabzonspor'un kamp kadrosunun yüzde 65,5'i altyapıdan

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

2018-19 sezonunun ikinci yarısı için hazırlıklarına yarın Antalya’da başlayacak Trabzonspor’un kamp kadrosunda bulunan 29 oyuncunun 19’u 1461 Trabzon ve altyapıdan gelen oyunculardan oluşuyor.

2018-19 sezonunun ilk yarısını 23 Aralık’ta Çaykur Rizespor ile oynadığı maçla tamamlayan ve ardından izine çıkan Trabzonspor, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Antalya\'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Bordo-mavili takımın açıklanan kamp kadrosunda İran milli takım kampında bulunan Vahid Amiri ile Majid Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ile Zeki Yavru, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ogenyi Onazi’nin yanı sıra genç sağ bek oyuncusu Semih Karadeniz yer almazken, kamp kadrosunun yüzde 65,5’lik bölümünü 1461 Trabzon ve altyapıdan gelen oyuncular oluşturuyor.

19 İSİM ALTYAPIDAN

Trabzonspor’un Antalya kampı kadrosunda Zargo Toure, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Anthnony Nwakaeme, Hugo Rodallega, Caleb Ekuban ve Jose Sosa’nın yanı sıra, altyapıdan ve 1461 Trabzon’dan takıma katılan Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan Açıl yer alacak.

2019’UN İLK MAÇI KUPADA BALIKESİR BALTOK İLE

Bu arada 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek’te yapacağı kamp çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürecek bordo-mavililer, ardından Trabzon’a dönerek 2019 yılındaki ilk karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası’nda evinde Balıkesir Baltok ile oynayacağı maçın son hazırlıklarını gerçekleştirecek. Bordo-mavililer, 20 Ocak’ta ise ligin 18’inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

FOTOĞRAFLI