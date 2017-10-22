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Spor

Trabzonspor'un kâbusu sürüyor!

Jose Sosa, karşılaşmanın 31'inci dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı

22 Ekim 2017 00:30

Süper Lig'in 9. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına giden Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun 45'inci dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavili ekipte Jose Sosa, karşılaşmanın 12. dakikasında sarı kart ve 31'inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

90+3'te kontraya çıkan rakibini formasından çekerek durduran Yusuf Yazıcı, umut vaat eden atağı kestiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve Trabzonspor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Sosa, Yusuf ve Mas 
Galatasaray maçında yok

Sosa ve Yusuf'un yanı sıra sarı kart sınırını aşan Emanuel Mas da takımlarının gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edeceği maçta cezalı duruma düştü.

Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolları ayırarak Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Trabzonspor, 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplam 9 puan alarak ligde 13'üncü sıraya yerleşti. 

Yeni Malatya  ise puanını 11'e yükselterek 11'inci sıraya yükseldi.

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