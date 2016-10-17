Trabzonspor'un golcüleri uykuda!

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 maçının 5'inde rakip fileleri havalandıramayan Trabzonspor, 3 golle son 14 sezonun en az gol attığı ilk 7 haftasını geride bıraktı.



Trabzonspor, 2003-2004 sezonunda 11, 2004-2005 sezonunda 18, 2005-2006 sezonunda 9, 2006-2007 sezonunda 10, 2007-2008 sezonunda 10, 2008-2009 sezonunda 11, 2009-2010 sezonunda 15, 2010-2011 sezonunda 13, 2011-2012 sezonunda 11, 2012-2013 sezonunda 6, 20013-2014 sezonunda 6, 2014-2015 sezonunda 9, 2015-2016 sezonunda 8, 2016-2017 sezonunda ise 3 gol kaydetti.

Forvetlerin golü yok

Trabzonspor'da forvet oyuncuları ilk 7 haftalık dönemde gol atma başarısı gösteremedi.

Sezon başında Porto 'dan transfer edilen ve ilk 7 haftada 482 dakikayla en fazla forma giyen forvet oyuncusu olan Güney Koreli Hyun Jun Suk, eleştirilerin odağında yer aldı.

Muhammed Demir ve N'Doye de suskun

Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 5 maçta 351 dakikaya gol sığdıramayan Muhammed Demir de gol atamayan bir başka forvet oyuncusu olurken Akhisar Belediyespor maçında kadroya dahil edilmedi.

Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, ilk 7 haftada 2 kez görev yapıp mücadele ettiği 44 dakikada gol sevinci yaşayamadı. Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev almadı.

Karadeniz ekibinin ilk 7 haftada attığı 3 golün 2'si Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, biri de Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Cardozo aranıyor!

Trabzonspor, bu sezonun ilk 7 haftasında Oscar Cardozo'nun eksikliğini hissetti.

Bordo-mavili formayı giydiği iki sezonda ligde 25 gol kaydeden ancak sezon başında Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Paraguaylı santrfor, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının ilk 7 haftalık dönemini boş geçmemişti.

Paraguaylı futbolcu, 2014-2015 sezonunda ilk 7 haftada 3 gol, 2015-2016 sezonunda aynı dönemde 2 gol atmıştı. Cardozo, geride kalan iki sezonda takımının da en golcü oyuncusu olmuştu.