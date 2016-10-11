Trabzonspor'un golcüleri gol peşinde

Spor Toto Süper Lig'de ilk 6 haftada rakip fileleri havalandıramayan Trabzonspor'un forvet oyuncuları, 16 Ekim Pazar günü sahalarında yapacakları Akhisar Belediyespor maçında bu sezonki ilk gollerini atmak için mücadele edecek

Sezon başında Porto'dan transfer edilen ve ilk 6 haftada en fazla forma giyen forvet oyuncusu olan Güney Koreli Hyun Jun Suk, 6 maçta 410 dakika sahada kalmasına karşın rakip fileleri havalandıramadı. Suk, Akhisar Belediyespor karşısında forma giymesi halinde bordo-mavili takımda ilk golünü atmaya çalışacak.



Son olarak geride kalan sezon ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta 2 gol kaydeden, bu sezon ise oynadığı 5 maçta 351 dakikaya gol sığdıramayan Muhammet Demir de görev alması durumunda gol suskunluğunu bozmak için çaba sarf edecek.



Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, ilk 6 haftada sadece bir kez görev yapıp mücadele ettiği 26 dakikada gol sevinci yaşayamadı. Azerbaycan asıllı Rus futbolcu Ramil Sheidaev ise söz konusu dönemde görev almadı.



Karadeniz ekibinin ilk 6 haftada attığı 3 golün 2'si Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi, 1 gol de Yusuf Erdoğan'dan gelmişti.