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Spor

Trabzonspor'un gol yükünü yabancıları çekiyor

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasında 9 gol kaydeden Trabzonspor'da bu gollerin 8'i yabancı oyunculardan geldi

04 Eylül 2018 14:17

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in ilk 4 haftasında 9 gol kaydeden Trabzonspor\'da bu gollerin 8\'i yabancı oyunculardan geldi.
2017-18 sezonunda ligde 63 gol kaydeden Trabzonspor\'da bu gollerin 43\'ü yerli oyunculardan gelirken, 2018-19 sezonun ilk 4 haftalık bölümünde ise gol yükünü yabancı oyuncular çekti. Bordo-mavililer ilk 4 haftada toplamda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, bu gollerin 3\'ü Hugo Rodallega, 2\'si Anthony Nwakaeme, 1\'er gol de Caleb Ekuban, Filip Novak, Ogenyi Onazi ile Olcay Şahan\'dan geldi. 9 golün 8\'ini yabancı oyuncuların kaydettiği Trabzonspor\'da sadece 1 golde yerli ismin imzası yer aldı.
9 OYUNCU GOLE KATKIDA BULUNDU
Bordo-mavililerde 9 futbolcu gol ve asistle takımına katkıda bulundu. Hugo Rodallega 3 gol, Filip Novak 1 gol, Caleb Ekuban 1 gol ve Ogenyi Onazi 1 gol ile takımına katkı sağlarken, Anthony Nwakaeme 2 gol ve 1 asist, Olcay Şahan 1 gol ve 2 asist, Yusuf Yazıcı 2 asist, Joao Pereira ile Jose Sosa ise 1\'er asistle gole katkıda bulunan isimler oldu.
SON 8 SEZONUN EN GOLLÜ İKİNCİ BAŞLANGICI
Bunun yanı sıra Trabzonspor, attığı 9 golle ilk 4 haftalar itibarıyla Spor Toto Süper Lig\'e son 8 sezonun en gollü ikinci başlangıcını yaptı. 2010-11 sezonunun ilk 4 haftasında 11 gol kaydeden bordo-mavililer, söz konusu haftalar itibariyle 2011-12 sezonunda 5, 2012-13 sezonunda 4, 2013-14 sezonunda 3, 2014-15 sezonunda 2, 2015-16 sezonunda 6, 2016-17 sezonunda 2, 2017-18 sezonunda ise 9 gol kaydetti.
HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR
Öte yandan Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor\'da hazırlıklar yarın başlıyor. 1 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile oynadığı maçın ardından 3 günlük izine çıkan bordo-mavililer, yarın saat 17.30\'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde toplanarak milli oyuncularından yoksun çalışmalara başlayacak.

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