Trabzonspor’un gol yükünü Burak Yılmaz çekiyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un sezon başında kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Burak Yılmaz, attığı 7 golle takımını sırtlayan isim oldu.

2016-17 sezonunun ilk 6 haftasında sadece 3 gol atabilen ve gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor, 2017-18 sezonuna ise atılan gol bakımından etkili başladı. Geride kalan 6 haftada 14 gol kaydederek ligin en golcü takımları arasında yer alan bordo mavililerde sezon başında takıma katılan Burak Yılmaz, attığı 7 golle takımın en golcü ismi oldu. Trabzonspor forması ile bu sezon 5 maçta toplam 378 dakika süre alan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, gol krallığı yarışında da iddialı konumda yer aldı.

N’DOYE VE RODALLEGA’YI SOLLADI

Trabzonspor’da 2016-17 sezonu sonunda forvet oyuncuları Hugo Rodallega bordo mavili forma ile çıktığı 15 lig maçında 6 gol kaydederken, 27 lig maçında forma giyen Dame N’Doye ise 5 gol atabilmişti. Bu sezon başında transfer edilen Burak Yılmaz ise ligde çıktığı 5 maçta attığı 7 golle Rodallega ile N’Doye’un geçen sezon ligdeki gol performanslarının üzerine çıkmayı başardı. Bordo mavililerde 2017-18 sezonunda 2 maçta 88 dakika forma giyen N’Doye henüz golle tanışamadı, 4 maçta 115 dakika süre alan Rodallega ise 2 gollük performans sergiledi.

GOLLER 5 OYUNCUDAN

Süper Lig’de ilk 6 haftalık bölümde rakip filelere 14 gol gönderen Trabzonspor’da goller 5 ayrı isimden geldi. 7 gol atan Burak Yılmaz takımdaki en golcü isim olurken, Rodallega, Olcay ile Kucka 2’şer, Onazi ise 1 gol kaydederek takımına gol yollarında katkı sağladı.

YUSUF YAZICI SİFTAH YAPAMADI

Bu arada 2016-17 sezonunda lig ve kupada toplam 22 maçta forma giyen ve ligde 4, kupada 2 gol atıp toplamda 10 asistlik performans sergileyen genç oyuncu Yusuf Yazıcı, 2017-18 sezonunda henüz golle tanışamadı. Yeni sezonda ilk 6 haftada tüm maçlarda süre alan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 asistlik performans ortaya koydu.

BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçın ardından izine ayrılan Trabzonspor’da hazırlıklar yarın başlıyor. Bordo mavililer yarın saat 19.00’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ligin 7’nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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