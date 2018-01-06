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Spor

Trabzonspor'un Eskişehirspor maçı iptal edildi 

Gerekçe sakatlık korkusu  Tolga SAĞLAM-Antalya-(DHA) Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da 11 Ocak'da oynanması planlanan Eskişehirspor hazırlık maçı iptal edildi

06 Ocak 2018 21:26

Gerekçe sakatlık korkusu 

Tolga SAĞLAM-Antalya-(DHA) Devre arası hazırlıklarını Antalya\'da sürdüren Trabzonspor\'da 11 Ocak\'da oynanması planlanan Eskişehirspor hazırlık maçı iptal edildi. Bordo-mavililer de Teknik direktör Rıza Çalımbay bu kararına gerekçe olarak \"Yaşanan sakatlıklardan çekindiğimiz için böyle bir karar aldık. Tek maçımız Luftetari ile olacak\" dedi. Şuanki programa göre Trabzonspor Antalya kampında sadece Arnavutluk takımı Luftetari ile hazırlık maçı oynayacak. 
Bu arada, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan Eskişehirspor ile hazırlık maçı oynanacak olmasına tepki göstermişti.
 

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